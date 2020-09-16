北京の二酸化硫黄濃度、3年連続で1桁台に

自2013年北京市实施“清洁空气行动计划”以来，本市大力推进“煤改清洁能源”“低氮改造”等措施，大幅压缩煤炭使用量，减少二氧化硫、二氧化氮等污染物排放。北京青年报记者从市生态环境局获悉，截至2019年，本市二氧化氮浓度降至37微克/立方米，实现达标；二氧化硫年均浓度仅4微克/立方米，已连续三年保持在个位数，达到国际先进水平，基本解决燃煤污染问题。根据相关评估，本市“清煤降氮”工程对空气质量改善的贡献比例约40%。

北京市は2013年に「クリーン大気行動計画」を実施して以降、「石炭の代わりにクリーンエネルギーを採用」「低窒素改造」などの措置を力強く推進し、石炭使用量を大幅に削減し、二酸化硫黄や二酸化窒素などの汚染物の排出を減らした。市生態環境局によると、2019年時点で北京市の二酸化窒素濃度は37μg/m3に下がり、基準を達成した。二酸化硫黄の年平均濃度はわずか4μg/m3で、3年連続で1桁台を維持し、国際的な先進水準に達しており、石炭燃焼による汚染問題がほぼ解消した。関連評価によると、北京市の「クリーン石炭で窒素削減」プロジェクトの大気質改善への寄与度は約40％にのぼる。

2019年，全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮等四项主要污染物年均浓度均创历史最低。 其中，PM2.5年均浓度首次进入“40+”，为42微克/立方米，较2013年下降53%；二氧化硫年均浓度为4微克/立方米，比2013年下降85%，连续三年保持在个位数，达到国际先进水平；PM10、二氧化氮年均浓度分别为68、37微克/立方米，比2013年分别下降37%、34%，达到国家二级标准。

2019年、市全域のPM2.5、PM10、二酸化硫黄、二酸化窒素という4つの主要汚染物の年平均濃度がいずれも過去最低となった。うちPM2.5の年平均濃度は42μg/m3で、初めて「42＋」に入り、2013年より53％減少した。二酸化硫黄は4μg/m3で、2013年より85％減少し、3年連続で1桁台を維持し、国際的な先進水準に達した。PM10と二酸化窒素はそれぞれ68μg/m3と374μg/m3で、2013年と比べてそれぞれ37％と34％減少し、国家二級基準に達した。

联合国环境规划署高度评价北京市大气污染治理成效，指出，北京在大气环境质量改善方面取得了令人瞩目的成效，世界上没有其他城市或者区域能够在这么短的时间内取得这样好的成绩。北京市在大气环境质量改善方面所做的努力为全球其他城市，尤其是发展中国家城市提供了值得借鉴的经验。

国連環境計画は北京市の大気汚染ガバナンスの効果を高く評価し、「北京は大気環境質改善で注目すべき成果を上げた。これほど短期間内にこれほど優れた成績を収めた都市や地域は世界でも類を見ない。北京市の大気環境質改善の取り組みは世界のその他の都市、特に発展途上国の都市に参考になる経験をもたらした」と指摘した。