火山灰土壌のスイカの味は？

一口咬下去，多汁、沙瓤、甘甜的西瓜美到心里。这不是普通土质产出的西瓜，而是在火山土质上种出来的。

がぶりと噛むと、ジューシーで甘いスイカの味わいで心が満たされる。これは普通の土壌で生産されたスイカではなく、火山灰土壌で栽培されたものだ。

在火山国家地质公园所在地——山东中部小城昌乐，丰厚的火山土壤孕育出的不仅仅是一个个脆甜的西瓜，更有小米、小南瓜等优质农产品。

火山国家地質公園の所在地である山東省中部の町・昌楽で、豊かな火山灰土壌が育むのはサクサクして甘いスイカだけではなく、粟やミニカボチャなど良質な農産品も含まれる。

万物存在着两面性。一方面，火山爆发摧残了万物，另一方面，它也在孕育着生命。环顾全球，在日本，富士山地区的火山土壤适合种植桑树，养蚕业发达；在欧洲，维苏威火山地区盛产葡萄，酿出的红酒回味悠长。

万物に二面性が存在する。火山の噴火はすべてを破壊し尽くす一方で、命も育んでいる。世界に目を向けると、日本の富士山麓の火山灰土壌は桑の木の栽培に適しており、養蚕業が発達している。欧州のヴェスヴィオ火山周辺はブドウの生産が盛んで、味わい深いワインを醸造している。

正是因为火山的“两面性”，中科院地质与地球物理研究所刘嘉麒院士在昌乐发出了“开发火山资源，发展火山经济”的呼吁。

まさに火山の「二面性」がゆえに、中国科学院地質・地球物理研究所の劉嘉麒院士は昌楽から、「火山資源を開発し、火山経済を発展させよう」と呼びかけた。

火山地质为优质农业的孕育提供了得天独厚的条件，但科技也必不可少。这里与我国西甜瓜界唯一的中国工程院院士吴明珠院士成立了“山东省院士工作站”，与中国农科院郑州果树所成立了设施西甜瓜品种研发中心，与国家蔬菜工程技术研究中心、德国拜耳等知名院所企业合作，引入新品种、新模式，实验新技术、新成果，为“火山农业”注入新活力。

火山地質は良質な農業の育成に恵まれた条件を提供しているが、科学技術も不可欠だ。現地は中国スイカ界で唯一の中国工程院院士である呉明珠氏と「山東省院士活動ステーション」を設立し、中国農業科学院鄭州果樹研究所と施設スイカ品種研究開発センターを設立した。国家野菜工学技術研究センター、ドイツのバイエルなどの有名研究所・企業と協力し、新品種・新モデルを導入し、新技術・新成果の実験を行い、「火山農業」に新たな活力を注いでいる。

“独特的火山土壤地质，特定的地形、地理和适宜的气候条件，加上传统经验、现代技术孕育出了优质的‘火山农产品’。”中国地质大学（北京）教授白志达表达着期望：这里的摸索、实践可为中国火山农业发展探出一条路子来。

「独特な火山灰土壌、特定の地形と地理、程よい気候条件、これに従来の経験と現代的な技術を加え、良質な火山農産品を育んだ」。中国地質大学（北京）の白志達教授は、ここでの模索と実践により、中国火山農業の発展の道を切り開くことに期待を寄せている。