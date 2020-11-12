中国の19歳男女平均身長が東アジアでトップに　世界54位

一项最新研究发现，从1985年到2019年，中国和韩国成为5至19岁儿童及青少年平均身高增长最快的国家。

英インペリアル・カレッジ・ロンドンが主導して世界の5-19歳の男女を対象に実施した身長や肥満指数（BMI）の調査報告によると、中国と韓国の5-19歳の男女の平均身長は、1985-2019年の35年間で、世界で最も伸びた。

研究显示，中国19岁男女的平均身高（男性175.7厘米/女性163.5厘米）均超过韩国（男性175.5厘米/女性163.2厘米），位列东亚第一。过去35年里，中国19岁男性平均身高增加8厘米，增幅在200个国家和地区中位列第一，相应的世界排名从1985年的第150名提升到了2019年的第65名。中国19岁女性平均身高增加了6厘米，增量为全球第三，平均身高的全球排名从第129名上升到第54名。

研究によると、中国の19歳の男女の平均身長（男性175.7センチ/女性163.5センチ）は、韓国（男性175.5センチ/女性163.2センチ）を超えて、東アジアトップに立っている。過去35年の間に、中国の19歳男性の平均身長は8センチ伸び、伸び幅は200ヶ国・地域でトップだった。世界ランキングでは1985年の150位から、2019年には65位まで順位を上げた。一方、中国の19歳女性の平均身長は6センチ伸び、伸び幅は3位だった。世界ランキングでは129位から54位まで順位を上げた。

分析结果来自英国帝国理工学院牵头的针对全球学龄儿童及青少年的身高和身体质量指数（BMI指数）的最新分析，于本月7日发布在《柳叶刀》上。数据显示，19岁男女平均身高最高的国家均为荷兰，分别为183.8厘米和170.4厘米。东帝汶19岁男性最矮，平均身高160.1厘米；危地马拉19岁女性最矮，平均身高150.9厘米。

インペリアル・カレッジ・ロンドンが主導したこの調査の分析結果は今月7日、医学ジャーナル「ランセット」に掲載された。データによると、19歳男女の平均身長が最も高いのはオランダで、それぞれ183.8センチと170.4センチ。一方、19歳男性で最も低いのは東ティモールで平均160.1センチ。19歳女性で最も低いのはグアテマラで平均150.9センチとなっている。