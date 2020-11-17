中国、「天通1号02星」の打ち上げに成功

11月12日23时59分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将天通一号02星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

中国は12日午後11時59分に西昌衛星発射センターで「長征3号乙」キャリアロケットを使い、「天通1号02星」を予定の軌道に送り込んだ。打ち上げ任務が無事に成功した。

天通一号卫星移动通信系统是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，由空间段、地面段和用户终端组成。天通一号02星由中国空间技术研究院抓总研制，发射入轨后将与地面移动通信系统共同构成天地一体化移动通信网络，为中国及周边、中东、非洲等相关地区，以及太平洋、印度洋大部分海域用户，提供全天候、全天时、稳定可靠的话音、短消息和数据等移动通信服务。

天通1号衛星モバイル通信システムは、中国が独自開発・建設する衛星モバイル通信システムで、宇宙側・地上側・ユーザー端末で構成される。天通1号02星は中国空間技術研究院が全体開発を担当し、軌道投入後、地上モバイル通信システムと共に天地一体化モバイル通信ネットワークを構築する。中国及び周辺地域、中東、アフリカなどの関連地域、及び太平洋やインド洋の大半の海域のユーザーに向け、全天候型・24時間・安定的で信頼性の高い通話・ショートメッセージ・データなどのモバイル通信サービスを提供する。