新型コロナの感染拡大を阻止する最も効果的な手段は？

英国《自然·人类行为》杂志17日公开发表的一项流行病学报告，欧洲科学家团队对2020年3月至4月一些国家或地区采取的6000种非药物干预进行了评估，结果显示侵入性较低的非药物干预，如有效的宣传策略和政府支持，在遏制新冠肺炎传播方面的效果或许和侵入性较强的手段（如封锁措施）一样有效。同时，研究结果和验证结果都显示，最有效的非药物干预是：取消小型集会、关闭教育设施、实施边境管控、个人行动管控、全国封锁和增加个人防护品的供应。

英誌「Nature Human Behaviour」が17日に発表した感染症報告書によると、欧州の科学者チームは今年3−4月にかけて一部の国・地域で講じられた6000種の非薬理学的介入の評価を行った。その結果、強制性の低い非薬理学的介入に効果的なPR戦略と政府のサポートが加われば、新型コロナウイルスの感染拡大防止で、強制性の高い手段（封鎖措置など）と同じく効果的な可能性があることが分かった。同時に研究結果と検証結果によると、最も効果的な非薬理学的介入は、（1）小規模集会の中止、(2)教育施設の閉鎖、(3)渡航・入国管理の実施、(4)個人の行動の制限、(5)全国の封鎖、(6)個人防護用品の提供となっている。

包括奥地利维也纳医科大学科学家皮特·克里梅克及其同事，采用了4种计算方法来模拟2020年3月至4月79个国家或地区采取的6068种非药物干预，以评估它们对于缓解新冠病毒传播、降低病毒再生率的影响。

オーストリア・ウィーン医科大学の科学者とその同僚は4種の計算方法を採用し、今年3月から4月にかけて79の国・地域で講じられた6068種の非薬理学的介入を想定し、その新型コロナウイルスの感染防止、ウイルス再生率の低下に対する影響を評価した。

研究团队发现效果最差的非药物干预是环境相关措施，如清洁共享表面。

研究チームによると、効果が最も低い非薬理学的介入は、共有するモノの表面の清掃など環境に関連する措置だった。

研究团队强调，没有单单哪一项非药物干预能够阻止新冠肺炎的传播，需要针对各国或地区及其具体疫情来综合实施相关干预。

研究チームは、非薬理学的介入は1つだけでは新型コロナウイルスの感染拡大を阻止できず、各国・地域及びその具体的な感染状況に基づき総合的に干渉を行うべきだと強調した。