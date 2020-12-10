湖北省がモンゴルに返礼　医療物資などを寄贈　

前不久，蒙古国赠送给湖北的3万只羊顺利到达武汉，引发全民关注，为感谢蒙古国对我国抗疫的鼎力支持，湖北省决定向蒙古国回赠一批抗疫物资和生活物资。

モンゴルが湖北省に寄贈した羊3万匹が先ごろ武漢に到着し、注目を集めた。中国の新型コロナウイルスとの闘いを精一杯バックアップしたモンゴルに感謝を示すため、湖北省はモンゴルに、医療物資や衛生用品、生活物資などを寄贈することを決めた。

8日上午，湖北省人民政府和蒙古国相关代表在武汉举行了捐赠仪式。在商务部指导下，湖北省委省政府决定，以湖北省政府名义向蒙古国国家紧急状况委员会捐赠一批检测仪、核酸检测试剂及配套物料等防疫物资。包括3台PCR检测仪、30000人份的核酸检测试剂。湖北省也同时向蒙古国捐赠青砖茶20000份以及红茶2000份等。

湖北省人民政府とモンゴルの関連当局の代表は8日午前、武漢で寄贈セレモニーを行った。中国商務部（省）の指導の下、湖北省党委員会と省政府は、湖北省政府の名義で、モンゴル国家非常事態特別委員会に、PCR検査装置3台や3万人分のPCR検査キット、関連物資などを寄贈することを決めた。また、ブロック型の茶葉「青磚茶」2万個、紅茶2000個なども寄贈する。

疫情发生后，蒙古国决定向中方赠送3万只羊，经中央批准，这批羊交给湖北。收到这份珍贵礼物后，湖北省将羊分送给省内新冠肺炎医疗救治定点医院一线医务工作者、全国各地援鄂医疗队，以及在湖北省新冠肺炎疫情防控中因公殉职人员的家属。

新型コロナウイルス流行発生後、モンゴルは中国に羊3万匹を寄贈することを決め、中国の中央政府の認可を経て、湖北省に輸送された。この心のこもったプレゼントを受け取った湖北省は、省内の新型コロナウイルス感染症患者受け入れ重点医療機関の第一線で働いた医療従事者、全国各地の湖北省支援医療チーム、湖北省の防疫業務に従事する中で感染し殉職した防疫関係者の遺族に羊を配付した。