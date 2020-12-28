海南免税ショッピング市場が急拡大　一番人気は化粧品　

自7月1日离岛免税购物新政实施以来，海南离岛旅客免税购物的市场总量不断扩大。

7月1日に海南省で離島旅客免税ショッピングの新政策が実施されてから、離島旅客免税ショッピング市場の規模が拡大を続けている。

中国国家发改委新闻发言人孟玮日前透露，从7月1日至11月30日，海南离岛旅客累计免税购物296.3万人次、购物总额159.0亿元人民币，分别同比增长79%、204%。在旅客购买的商品中，化妆品最受追捧，无论在销售量还是销售额上均在各项商品中排名居首。

国家発展改革委員会の孟■（王へんに韋）報道官はこのほど、「7月1日から11月30日までの間に、海南で免税ショッピングをした離島旅客は累計のべ296万3千人、購入金額は159億元（1元は約15.9円）に達し、前年同期に比べて79％と204％、それぞれ増加した。旅客が購入した商品の中で、化粧品が最も人気があり、販売量も売上高も各種商品の中でトップだった」と述べた。

海口海关数据显示，从7月到10月的情况看，销售金额前三大商品分别为化妆品、手表、首饰，销售金额分别为58.2亿元、14.7亿元、14.5亿元，分别增长164.5%、353.8%和404.7%，前三大商品销售金额合计占同期离岛免税销售总额的72.8%。销售数量前三大商品分别为化妆品、香水和首饰，销售数量分别为1078万件、61.4万件、21.1万件，分别增长144.6%、205.3%、116.2%。

海口税関のデータでは、7月-10月には、売上高トップ3の商品は化粧品、腕時計、アクセサリーだった。売上高は化粧品が前年同期比164.5％増の58億2千万元、腕時計が同353.8％増の14億7千万元、アクセサリーが同404.7％増の14億5千万元だった。この3商品を合わせた売上高は同期の離島免税ショッピング額全体のうち72.8％を占めた。売上数のトップ3商品は化粧品、香水、アクセサリーで、化粧品は同144.6％増の1078万点、香水は同205.3％増の61万4千点で、アクセサリーが同116.2％増の21万1千点となった。

中免集团表示，7月1日新政的实施，极大程度的点燃了国内消费者的购物热情。

中国免税品（集団）有限責任公司によると、7月1日に新政策が施行されてから、国内消費者のショッピングへの意欲が極めて大きくかき立てられたという。