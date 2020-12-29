カラフルな白菜が誕生、来年にも市民の食卓へ　

由西北农林科技大学张鲁刚教授团队培育的紫橙色彩色大白菜日前在陕西杨凌试验成功，这种好吃又好看的大白菜成为全球首个拥有自主知识产权的彩色大白菜新种质材料。

西北農林科技大学の張魯剛教授のチームが栽培する紫・橙色の白菜がこのほど、陝西省の楊凌農業ハイテク産業モデル区で試験に成功した。この美味しく見栄えもいい白菜は、世界で初めて独自の知的財産権を持つカラフル白菜の新種となった。

大白菜起源于中国，是中国栽培面积最大的主要蔬菜作物之一。张鲁刚教授从1999年开始紫心大白菜创新研究，至今已坚持30余年。2014年起他带领科研团队瞄准国际前沿，以聚合紫心大白菜与橙色大白菜的球色创新作为品质育种的突破口，历时6年的艰辛努力，终于选育出花青素与类胡萝卜素在同一个大白菜叶球中同时表达积累的新成果，其营养和品质均优于现有的大白菜品种。

中国に起源を持つ白菜は、中国で栽培面積が最大の主要野菜作物の一つだ。張氏は1999年より芯が紫色の白菜の革新的な研究を開始し、現在まで30年以上にわたり研究を続けている。張氏は2014年より科学研究チームを率い世界の最先端に狙いを定め、芯が紫色・橙色の白菜の色のイノベーションを高品質育種の突破口とした。6年間の苦しい取り組みにより、ついに花青素とカロチノイドを同じ白菜の玉に同時に発現・蓄積させるという新たな成果を上げた。その栄養価と品質はいずれも既存の白菜品種を上回る。

“我们选取不同类型橙色大白菜与不同类型紫心大白菜杂交，利用现代育种技术，经过大量筛选鉴定，最终杂交培育出这个新材料，并取得了预期效果。”张鲁刚说，紫橙色大白菜同时含有大量的花青素和类胡萝卜素，不仅具有抗氧化、抗衰老作用，而且具有保护视力、预防癌症的作用。

張氏は「芯が橙色の白菜と芯が紫色の白菜を選び、現代の育種技術を利用し、大量のスクリーニングと識別により最終的にこの新品種を育種し、予定通りの効果を上げた。紫・橙色の白菜は同時に大量の花青素とカロチノイドを含み、抗酸化とアンチエイジングの効果を持つほか、視力を守りがんを予防する効果も持つ」と説明した。

这种紫橙色大白菜外观与普通大白菜无异，从中间竖切后会看到白菜心里有紫橙色卷曲的叶子聚在一起，就像玫瑰花一样让人赏心悦目。

この紫・橙色の白菜の見た目は一般的な白菜と違いがなく、真ん中から切ると芯の部分に丸まった紫色と橙色の葉が見え、バラの花のように目と心を楽しませてくれる。

张鲁刚教授介绍，紫橙色大白菜在试验阶段性状稳定，明年春季将按计划进行杂交配种，通过品种登记后，将走上市民餐桌。这一创新研究项目得到了国家重点研发计划项目和国家自然科学基金的资助，目前团队已申请了紫橙色大白菜发明专利保护。

張氏は、「紫・橙色の白菜は試験段階で性質が安定しており、来春には計画に基づき異種交配を行う予定。この革新的な研究プロジェクトは国家重点研究開発計画プロジェクトと国家自然科学基金の資金援助を受けた。チームは現在、紫・橙色の白菜の発明特許保護を申請済みだ」と説明した。