中国38都市の冬季平均初任給が14万2千円に上昇　

28日，智联招聘发布《2020年冬季中国雇主需求与白领人才供给报告》显示，全国38个主要城市的平均招聘薪酬为8923元/月，一年以来首次实现环比正增长，增速达2.7%，且薪酬水平与去年同期相比也上升1.1%。

薪酬增速上，38个核心城市中除海口与乌鲁木齐外，其他城市均呈环比增长趋势，增速最高的以贵阳、合肥、佛山为首，分别为4.7%、4.5%和4.1%。与去年相比，薪酬同比增长最快的城市为上海，增速达4.6%；新一线城市中的苏州、东莞，以及一线城市广州、北京依次排在其后。

智联招聘在线数据显示，从38个核心城市平均薪酬来看，2020年冬季，北京以11913元/月持续排在首位，上海(11468元/月)、深圳(10758元/月)和杭州(10062元/月)平均招聘月薪也均过万元。

求人サイトの智聯招聘が28日に発表した「2020年冬季中国の雇用主のニーズとホワイトカラー人材の供給報告」によると、全国主要38都市の求人の平均初任給は8923元（1元は約15.9円。月収ベース、以下同）となり、過去1年間で初めて前月比増加し、増加率は2.7％に達した。そして前年同期との比較でも1.1％増加した。

薪酬排名前十的城市还有广州、珠海、南京、宁波、东莞与厦门，均为南部城市；相较之下，本季度平均招聘薪酬垫底的城市多集中于北部地区，包括长春、哈尔滨、沈阳、太原、烟台等城市，南方城市薪酬普遍高于北方城市。

智聯招聘のオンラインのデータによると、20年冬季の中核都市38ヶ所の平均給与は、北京が1万1913元で引き続きトップに立ったほか、上海が1万1468元、深センが1万758元、杭州が1万62元で、この4都市はいずれも1万元を超えた。