中国白酒の英文名称を「Chinese Baijiu」に変更 税関で正式に使用開始　

本周，中国酒业协会微信公号发布消息称，经与海关总署税收征管局（京津）多次沟通，中国酒业协会于2020年4月25日正式向海关总署提出申请，建议将海关商品名录中中国白酒的英文名字由原来的“Chinese distilled spirits”更改为“Chinese Baijiu”。

中国酒業協会の微信（WeChat）公式アカウントが今週明らかにしたところによると、税関総署税金徴収管理局（北京・天津地域）と度重なる協議の結果、中国酒業協会は2020年4月25日、税関総署に対して申請書を提出し、関税対象品目リストにおける中国白酒の英文名称をこれまでの「Chinese distilled spirits」から「Chinese Baijiu」に変更することを提案した。

海关总署在充分听取协会的意见之后，同意在2021年的《中华人民共和国海关进出口税则》中进行修改，新的税则从2021年1月1日起正式执行，税则第22章的税号为2208.9020，中文列目名称是白酒，对应的英文是：Chinese Baijiu。中国酒业协会称，中国白酒与白兰地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum) 和金酒(Gin)一起并称为世界六大蒸馏酒。

税関総署は、協会へのヒアリングを十分に行った後、2021年版「中華人民共和国税関輸出入税則」の該当部分を改正することに同意した。新たな税則は、2021年1月1日から施行され、税則第22章の税則番号は2208.9020、中国語の品目名称は「白酒」、対応する英文名称は「Chinese Baijiu」とした。中国酒業協会によると、中国白酒は、ブランデー(Brandy)、ウイスキー(Whisky)、ウォッカ(Vodka)、ラム酒(Rum)、ジン(Gin)と並び、世界六大蒸留酒と称せられているという。