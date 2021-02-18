中国でオンラインお年玉をあげるのが最も好きな都市は？

支付宝数字生活平台17日发布的新春数据报告显示，上海位列全国最爱发红包城市排行榜第一名，收红包的人数比去年同期增加超过210%。

支付宝（アリペイ）デジタル生活プラットフォームが17日に発表した春節（旧正月、今年は2月12日）のデータ報告によると、上海市は全国でオンラインお年玉をあげるのが最も好きな都市ランキングで首位に立った。お年玉を受け取った人の数も前年同期比210％以上増加した。

支付宝数据显示，今年国人参与红包拜年上涨了267%，长辈们也更爱在线上派红包了，60岁以上中老年人发红包增长了210%，收红包增长了近430%。江浙沪、广东地区几乎包揽了最爱发红包的前十名。

アリペイのデータをみると、全国でオンラインお年玉による新年の挨拶を行った人は267％増加した。年配者もオンラインお年玉をよく利用するようになり、60歳以上の高齢者の贈った年玉は210％増加し、受け取ったお年玉は約430％増加した。江蘇省・浙江省・上海市と広東省の都市が、お年玉をあげるのが好きな都市ランキングでトップ10をほぼ独占した。

春节长假对消费的拉动作用，也辐射到了国内商超零售行业。全国热门商圈的支付宝交易金额平均增长108%，上海豫园商圈比去年春节增长305%，仅次武汉吉庆街，排名全国第二，其余依次是杭州武林商圈、南京夫子庙、武汉吉庆街、广州北京路。

春節の大型連休の消費へのけん引的役割が、中国国内の百貨店・スーパー・小売業界にも波及した。全国の人気商業圏での支付宝による取引額は平均108％増加し、上海豫園商業圏は前年同期比305％増加して、武漢市吉慶街に次いで全国2位となり、このほか上位には杭州市武林商業圏、南京市夫子廟、広州市北京路などが並んだ。

此外，上海人在电影院的消费排名全国第二，在spa、美甲美睫、汗蒸桑拿、足疗按摩的消费排名中则都位居全国第一。

また上海市民は映画消費額で全国2位だった一方で、スパ、ネイル・まつげエクステ、（韓国式）サウナ、足つぼマッサージの消費額ランキングではいずれも全国トップだった。