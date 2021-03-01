映画館の防疫措置に88.7％が「満足」

2021年春节档票房以78.22亿元成绩圆满收官，再创中国影史新纪录。春节前，不少地区都对影院上座率进行了限制：春节期间须控制在75%，部分地区50%以下。

今年の春節（旧正月、今年は2月12日）の映画興行収入は78億2200万元（1元は約16.36円）で、再び中国の映画史上の記録を塗り替えた。春節前、各地は映画館の収容率の規制を行った。春節期間中は75％以内とし、一部地域は50％以内とした。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对2024名受访者进行的一项调查显示，88.7%的受访者对电影院的防疫举措满意，78.0%的受访者观影全程佩戴口罩。

中国青年報社社会調査センターと問巻網（wenjuan.com）が2024人に対して行った合同調査によると、映画館の防疫措置に「満足」は88.7％、「鑑賞中常にマスク着用」は78.0％だった。

去看电影前，山西太原的孙菲(化名)查了疫情期间相关的观影指南，了解了佩戴口罩等方面的详细要求，“我也做了一些准备，网上购票，还带了分装的免洗洗手液”。

山西省太原市の孫菲さん（仮名）は映画館に行く前、新型コロナウイルス感染防止・抑制関連の鑑賞案内を調べ、マスク着用などの細かい要請を理解した。「私も準備をし、ネットでチケットを購入し、小分けされた手の消毒液を持っていった」と話す。

去电影院，大家会做好哪些防护？78.0%的受访者观影全程佩戴口罩，75.8%的受访者在进入检票口前会配合工作人员测量体温，75.4%的受访者会准备好手机健康码并出示给工作人员，54.9%的受访者尽量间隔落座，54.1%的受访者在线购票，无接触取票，48.8%的受访者不带食物进入影厅，45.8%的受访者会勤洗手消毒。

人々は映画館でどのような防護をするのだろうか。「鑑賞中常にマスク着用」は78.0％、「入場前に検温に協力」は75.8％、「携帯電話の健康コードを準備し提示」は75.4％、「なるべく間隔を空け着席」は54.9％、「オンラインでチケット購入し、非接触で受け取り」は54.1％、「館内に食べ物を持ち込まない」は48.8％、「こまめに手洗いと消毒」は45.8％だった。

孙菲说，影院的防疫管理很严格，大家也很自觉，“观影过程中几乎没有人吃东西”。

孫さんは「映画館の防疫管理は厳しく、人々も自主的に守った。鑑賞中、物を食べている人はほとんどいなかった」と述べた。

调查中，88.7%的受访者对电影院的防疫举措满意，3.3%的受访者不满意，8.0%的受访者表示不好说。

調査によると、映画館の防疫措置に「満足」は88.7％、「不満」は3.3％、「どちらとも言えない」は8.0％だった。

“去年疫情好转电影院刚刚开放的时候，防疫要求非常严格，即便是家人一起看电影也必须隔位就坐。今年春节档电影一票难求，但影院在无接触购票、测温、要求佩戴口罩等方面做得很好。”宁夏银川的向君华(化名)说。

寧夏回族自治区銀川市の向君華さん（仮名）は、「昨年、感染状況が好転し映画館の営業が再開されたばかりのころ、防疫の要請が非常に厳格で、家族で鑑賞する時も間隔を空けて着席しなければならなかった。今年の春節の映画はチケットが手に入りにくかったが、映画館側は非接触型のチケット販売、検温、マスク着用の要請などをしっかりやっていた」と述べた。

受访者中，在一线城市的占33.2%，二三线城市的占51.3%，四线城市的占11.8%，乡镇的占3.8%。

回答者のうち1線都市在住者は33.2％、2・3線は51.3％、4線は11.8％、郷鎮は3.8％。