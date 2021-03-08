調査報告「中国の女性の貯蓄は男性より多い」

著名投资管理公司富达国际(Fidelity International)4日在上海发布一份调研报告称，在调研覆盖的所有市场中，中国是唯一一个女性比男性拥有更多存款的市场。

米国の有名資産運用会社のフィデリティ・インターナショナルは4日に上海で調査報告書を発表した。調査の対象となった市場の中で、中国は唯一、女性の貯蓄が男性を上回る市場だった。

本次调研于2021年1月在英国、德国、中国、日本等市场进行，共访问12038名男性和女性，其中中国受访者超过2000名。

同調査は2021年1月に英国、ドイツ、中国、日本などの市場で、男女計1万2038人を対象に行われた。中国の調査対象者は2千人を超えた。

调研显示，中国女性拥有可观的可支配资金，受访中国女性的存款金额比男性多7%，中国是本次进行调研的所有市场中唯一一个女性储蓄高于男性。而且，中国女性在家庭财务管理中也发挥着更为主导的作用，拥有伴侣的人群中，有76%的女性表示是由她们来负责管理整个家庭的财务。

調査によると、中国の女性は相当な額の自由に使える資金をもち、貯蓄は男性より7％多かった。中国は今回の調査で唯一、女性の貯蓄が男性を上回る市場だった。また中国の女性は家族の家計管理で男性よりも主導的な役割を果たし、配偶者がいる女性のうち76％が家族全員の家計管理を担当している。

尽管女性拥有可自主支配的储蓄，但相对而言，男性更倾向于将投资付诸实现。调研结果表明，中国男性持有的平均投资金额要比女性高6%，男性也更多地会选择权益类投资——有45%的男性持有股票或证券类产品，而女性受访者中这一比例为38%。有36%的女性投资者表示她们会采取保守的投资风格，将避免损失作为第一要务。

女性には自由に使える貯蓄があるが、相対的にみて、男性の方が女性よりも投資を実際に行う傾向が強かった。調査結果によると、中国の男性の平均投資額は女性を6％上回り、男性は女性よりも資産投資を選択する人が多く、男性の45％が株式や証券類の商品を所有しているのに対して、女性回答者が同商品を所有している割合は38％だった。女性投資家は「損失を出さないことを第一に考えて、安定型の投資を選びたい」とした人が36％に上った。

富达国际中国区董事长何慧芬说，中国女性对财务规划具有较高的主动性，并且是自身以及家庭财富管理的主要决策者，但相较于男性受访者，女性的投资仍然不足，需助力她们为未来生活释放投资潜力。

フィデリティ中華圏の何慧芬会長は、「中国の女性は家計計画について高い主体性をもつとともに、家族の家計管理の意思決定の中心でもあるが、それでも男性に比べて女性の投資はまだ十分ではない。女性が将来の暮らしのために投資のポテンシャルを発揮するようサポートする必要がある」と述べた。

此外，受新冠疫情波及，有29%的受访中国女性表示她们的个人收入有所下降，30%表示她们的投资也随之减少，共有28%的女性感到疫情对她们的职业发展产生了较大的负面影响。

また新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、中国の女性の29％が「個人の収入が減った」といい、「収入減少にともなって投資額も減少した」は30％、「感染症が自分のキャリア発展に大きなマイナス影響を与えた」は28％に上った。