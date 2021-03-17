「アバター」が中国で再上映、世界歴代興行収入で首位に返り咲く

据猫眼专业版数据显示，截至13日下午6时，在中国内地重映不足24小时的电影《阿凡达》票房累计已达5346万元人民币，按当日汇率计算，该片全球累计票房已超过《复仇者联盟4》此前27.975亿美元成绩，再夺全球电影票房总冠军。

映画情報サイト・猫眼専業版のデータによると、13日午後6時時点で、中国大陸部で再上映されてから24時間もたたない映画「アバター」の興行収入が5346万元（1元は約16.77円）にのぼった。同日の為替レートで計算すると、「アバター」の世界の累計興行収入は「アベンジャーズ／エンドゲーム」の27億9750万ドル（1ドルは約109.11円）を上回り、再び世界歴代興行収入で1位となった。

电影《阿凡达》于2009年底在北美上映，史无前例地推出3D制式，出品方为美国二十世纪福克斯公司(现更名为二十世纪影业)，相关数据显示，《阿凡达》内地重映前票房为27.90亿美元，名列全球第二，排名第一的是《复仇者联盟4》。

「アバター」は2009年末に北米で上映され、当時前例のなかった3Dを採用。製作元は20世紀フォックス（現在は「20世紀スタジオ」）。関連データによると、「アバター」の中国大陸部での再上映前の興行収入は27億9000万ドルで、世界2位だった。1位は「アベンジャーズ／エンドゲーム」。

2010年初，《阿凡达》在内地首映，首次将春节期间的中国人拉进了电影院。卡梅隆的传奇故事、新奇的观影体验造就了春节排队买票看电影的“奇景”，并以超13亿元人民币票房创造了当时的国内票房记录。值得一提的是，当年《阿凡达》的大热除了带火了2010年春节档外，也令国人首度接受了春节看电影这一休闲娱乐选项。

「アバター」は2010年の年初に中国大陸部で初公開され、春節(旧正月)期間中の中国人を初めて映画館へと呼びこんだ。キャメロン監督が描いた不思議なストーリーと新鮮な鑑賞体験により、春節に列を作りチケットを購入し映画を見るという前代未聞の光景が展開された。さらには13億元以上の興行収入により、当時の国内の最高記録を作った。特筆すべきは、当時の「アバター」ブームが2010年の中国の春節中の映画市場を盛り上げたほか、この映画によって、春節に映画を見るという娯楽の選択肢を中国人が初めて受け入れたという点だ。