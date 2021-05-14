最速30秒で熱々の料理提供！重慶の街に「24時間営業スマート自販機」

5月11日，一数字科技24小时智慧餐吧在重庆市九龙坡区杨家坪步行街和石桥铺泰兴电脑城亮相。零人工，全时段经营，24小时营业，售卖包子、面条、套饭、饮料等多种食品，顾客手机扫码下单，等待30秒到一分半钟即可取餐。

デジタル技術を用いた24時間営業のスマート自販機が5月11日、重慶市九竜坡区楊家坪歩行者天国と石橋舗泰興電脳城に登場した。24時間365日営業するこのスマート自販機は、パオズ（中華まんじゅう）や麺類、定食、飲み物などさまざまな料理や飲み物を販売している。客はスマホで注文すると、30秒から1分半ほど待つだけで注文した料理を受け取ることができる。

据悉，杨家坪步行街内的24小时智慧餐吧位于和坪公园附近，从今年五一节期间开始营业。虽然现场有30多位顾客在排队，但循环起来很快，不少顾客端着热气腾腾的面条、套饭、包子正在品尝。据了解，智慧餐吧面积30余平方米，设置有小面机、包子机、餐机、综合机四个功能分区，售卖包子、面条、套饭和饮料等多种食品，包子8.8元4个、约30秒出餐，套饭最低11.8元一份、约1分钟出餐，面条10元3两、约一分半出餐。

楊家坪歩行者天国の24時間営業スマート自販機は、和坪公園の近くにあり、今年の労働節（メーデー、5月1日）連休中に運営をスタートさせた。自販機の前には30人以上の買物客が並んでいたが、料理が出てくるまでスピーディなため、多くの人々が、その場で湯気が立ち上る熱々の麺や定食、バオズを手に、さっそく味わっていた。スマート自販機の面積は約30平方メートル、麺類販売機・パオズ販売機・定食販売機・総合販売機の4エリアに分かれており、パオズ・麺類・定食・飲み物などさまざまな料理や飲み物が販売されていた。パオズは4個8.8元（1元は約17.0円）で、オーダー後30秒で提供される。定食は1人前11.8元から、約1分で出来上がり、麺は150グラム10元、出てくるまでに約1分半かかる。