QS世界大学ランキング2022、清華大と北京大がトップ20校入り

6月9日，世界高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds发布2022QS世界大学排名完整榜单。今年的榜单中，首次有两所中国大陆大学跻身世界前20，即清华大学和北京大学，分别排名全球第17和第18。

高等教育の世界的評価機関である英クアクアレリ・シモンズ（QS）が6月9日、2022年度版世界大学ランキングを発表した。上位20校の中に、今回初めて、中国大陸部の大学2校が名を連ね、清華大学が17位、北京大学が18位となった。

麻省理工学院连续第10年获得世界排名第一，牛津大学在2006年之后首次上升到世界第二名，而斯坦福大学和剑桥大学并列第三。

10年連続で首位に輝いたのは、米マサチューセッツ工科大学。英オックスフォード大学は2006年以来となる2位への返り咲きを果たした。米スタンフォード大学と英ケンブリッジ大学が同率3位だった。

排名全球第五、第六、第七的分别是哈佛大学、加州理工大学和帝国理工学院。苏黎世联邦理工大学和伦敦大学学院并列第八。芝加哥大学排名全球第10。

5位から7位までは、順に、米ハーバード大学、米カリフォルニア工科大学、英インペリアル・カレッジ・ロンドン。ETHチューリヒ（スイス連邦工科大学）と英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンが同率8位。10位は米シカゴ大学。

2022QS世界大学排名共有58所中国大陆大学上榜，相较去年的榜单多出7所。其中，清华大学排名全球第17，亚洲第3名。北京大学排名全球第18，亚洲第4名。与去年相比，今年北京大学的世界排名上升了5位。这也是北京大学在2006年之后首次进入世界前20名。

2022年度版QS世界大学ランキングに入った中国大陸部の大学は、昨年度より7校多い58校に上った。このうち清華大学は17位、アジアで3位。北京大学は世界18位、アジアで4位。北京大学は昨年度から5位ランクアップ、2006年以来となるトップ20校入りを果たした。

除此之外，复旦大学排名全球第31名。浙江大学排名全球第45名，这也是浙江大学首次跻身世界前50名。上海交通大学并列第50。中国科学技术大学排名全球第98。同济大学（全球第211名）和哈尔滨工业大学（全球并列第236名）首次进入世界前250名。

このほか、復旦大学は31位、浙江大学は45位。浙江大学がトップ50校に入ったのは、今回が初めて。上海交通大学は50位。中国科学技術大学は98位。同済大学（211位）と哈爾浜（ハルビン）工業大学（236位）が、今回初めて上位250校にランクインした。

QS世界大学排名是目前全球查阅量最大的世界大学排名。今年的排名共有1300所院校上榜，是QS有史以来规模最大的一次世界大学排名。

QS世界大学ランキングは、現在のところ、調査量が世界で最も多い大学ランキングとなっている。今年度のランキングでは、計1300校がランク付けされており、史上最大規模の世界大学ランキングとなった。