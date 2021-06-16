端午節連休の中国国内観光客数が8913万6千人に

文化和旅游部14日发布2021年端午假期文化和旅游市场情况，经测算，端午假期三天（6月12日至14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%；实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。随着“七一”临近，各地红色旅游迎来客流高峰，红色文化在年轻人群中的认知度和影响力快速提升，红色旅游人群呈现年轻化、亲子化特征。

文化・観光部（省）は14日、2021年の端午節（端午の節句、今年は6月14日）連休の文化・観光市場の状況を発表した。試算によると、全国の国内観光客数はのべ8913万6千人に上り、比較可能なデータに基づくと前年同期比94.1％増加し、新型コロナウイルス感染症発生以前の同期の水準の98.7％まで回復した。国内観光収入は同139.7％増の294億３千万元（約5057億7千万円）で、感染症前の74.8％まで回復した。7月1日の中国共産党創立100周年（七一）が近づくにつれ、各地では赤色観光（革命ゆかりの地をめぐるツアー）が観光客のピークを迎え、赤色文化が若者の間で急速に認知度と影響力を高め、赤色観光には若者や家族連れの増加という特徴が見られた。

记者从交通运输部获悉：端午假期三天（6月12日至14日），全国交通运输行业运行总体平稳有序，应急保障有力，铁路、公路、水运、民航预计共发送旅客1.24亿人次，日均4123.2万人次，比2019年同期日均下降18.8%，比2020年同期日均增长52.5%。

交通運輸部（省）によると、端午節の3日間の連休（6月12-14日）には、全国の交通輸送業界の運営状況が全体として安定と秩序を保ち、緊急対応が力強く保障され、鉄道、道路、水上輸送、航空の旅客輸送量はのべ1億2400万人に上ったとみられる。1日当たり平均はのべ4123万2千人で、19年同期比18.8％減少し、20年同期比52.5％増加した。