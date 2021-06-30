ほのかにコショウが香る香水が大人気に　海南省

胡椒、菠萝、可可是热带地区人们所熟知的经济作物。如今这些农作物经过研发及深加工，摇身一变成为新潮商品。中国热带农业科学院香料饮料研究所下属企业海南兴科热带作物工程技术有限公司市场部副经理王海茹介绍，近年来，科研团队打破大众对胡椒的传统认知，成功从初加工胡椒产品中提取胡椒精油和多种芳香成分，经科学的芳香馥配，沉化脱杂等多种加工程序后制备出清爽淡雅香气独特的胡椒香水。

コショウやパイナップル、カカオは、熱帯の人々にとって馴染み深い商品作物だ。それら農作物は今、研究開発や高度な加工を通じて、トレンディな商品へと生まれ変わっている。中国熱帯農業科学院香料飲料研究所傘下の企業・海南興科熱帯作物工程技術有限公司・市場部の王海茹副経理によると、近年、科学研究チームは、初期加工を施したコショウからエッセンシャルオイルや複数の香気成分などを抽出し、科学的に調合し、浮遊物を取り除くなどの加工を経て、さわやかで、上品な独特の香りがする香水の開発に成功し、多くの人のコショウに対する従来のイメージを大きく変えている。

从实验室走向市场的胡椒香水备受消费者的喜爱。记者发现，胡椒香水没有食用的辛辣味，反而是淡淡的香味非常好闻。“胡椒香水已在多个线上平台上架销售，并且具有较高的复购率。”王海茹说。

こうして実験室で開発され、市場で販売されるようになったコショウの香水が今、消費者の人気を集めている。コショウの香水は、食べた時のようなスパイシーさはなく、むしろほのかでとてもいい香りがした。王副経理は、「コショウの香水は、たくさんのオンラインプラットフォームで販売されており、リピート率も高い」と説明する。