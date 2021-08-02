火星ローバー「祝融号」が複雑な地形上の横断を開始

“祝融号”火星车完成对第二处沙丘地貌科学探测后，继续向南移动，本周到达一片石块、撞击坑、沙丘分布密集的复杂地形地带。

中国の火星ローバー「祝融号」は、2ヶ所目の砂丘地形に対する科学的測量を終えた後、引き続き南へ移動し、今週に入り石の塊やクレーター、砂丘が集中して分布している複雑な地形エリアに到達した。

地面飞控人员将依据每日获取的导航地形图像，完成火星车视觉定位和移动路径规划，控制火星车安全穿越这片复杂地形。路过感兴趣的科学探测目标时，火星车将利用表面成分探测仪和多光谱相机等科学载荷对其开展详细探测。在穿越途中，表面磁场探测仪、火星气象测量仪、次表层探测雷达等开机工作，获取科学数据。

地球上の飛行管理スタッフは、毎日送られてくるナビゲーションカメラが撮影した地形の画像に基づき、火星ローバーの視覚定位と移動ルートの計画を定め、火星ローバーがこの複雑な地形を安全に移動できるようコントロールを行う。途中で科学的に興味深い探査目標を見つけた場合、火星ローバーは、表面成分探測器やマルチスペクトルカメラなどの科学搭載機器を利用して細かい測定作業を行う。横断しながら、表面磁場探測器や火星気象測量器、次表層測定レーダーを稼働させて科学データを取得していく。