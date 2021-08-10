中共中央と国務院が東京五輪中国選手団に祝電

中共中央、国务院8月8日向第32届奥运会中国体育代表团致贺电。贺电内容如下：

中国共産党中央委員会（中共中央）と国務院は8日、第32回オリンピック競技大会中国選手団に祝電を送った。内容は以下の通り。

在第32届奥林匹克运动会上，全团同志表现出色，取得38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌的优异成绩，实现了运动成绩和精神文明双丰收，为祖国和人民赢得了荣誉。党中央、国务院向你们表示热烈的祝贺和亲切的慰问！

第32回オリンピック競技大会では、選手団の皆さんが見事な活躍を見せ、金メダル38個、銀メダル32個、銅メダル18個という素晴らしい成績を挙げ、スポーツの成績と精神文明の双方において豊かな収穫を得て、祖国と国民のために栄誉を勝ち取った。中共中央と国務院は、皆さんに熱烈な祝意と心からの労いの意を表する。

你们克服新冠肺炎疫情对备战参赛带来的严峻挑战，不畏艰难，科学训练，敢于争先，敢于争第一，圆满完成参赛任务。在过去的16天里，祖国和人民热切关注着你们在赛场上的良好表现，为我国体育健儿取得的每一个成绩感到高兴和自豪。你们牢记党和人民嘱托，勇于挑战，超越自我，迸发出中国力量，表现出高昂斗志、顽强作风、精湛技能，生动诠释了奥林匹克精神和中华体育精神，实现了“使命在肩、奋斗有我”的人生誓言。你们与世界各国各地区运动员同台竞技、相互切磋，促进了交流，增进了友谊。你们的出色表现进一步激发了海内外中华儿女的爱国热情，为全党全国各族人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上团结奋斗、凝心聚力注入了精神力量。

皆さんは、新型コロナウイルス感染症の流行が試合に向けた準備と試合への参加にもたらした厳しい試練を克服し、困難を恐れず、科学的なトレーニングを行い、勇敢に戦い、トップを目指し、競技出場という任務を見事に果たした。この16日間、祖国と国民は皆さんの競技場での優れたパフォーマンスを熱心に注視し、我が国のスポーツ選手が得た成績の一つ一つに喜びと誇りを覚えた。皆さんは党と国民から託されたものを胸に刻み、勇敢に挑戦し、自らを乗り越え、中国の力を発揮し、漲る闘志と頑強さ、見事な技能を示し、オリンピック精神と中国のスポーツ精神を表現し、使命を肩に担い、進んで奮闘するという人生の誓いを果たした。世界各国・地域の選手と同じ舞台で競い合い、切磋琢磨し、交流を促進し、友情を深めた。皆さんの見事なパフォーマンスは、国内外の中華民族一人一人の愛国の熱情をさらに刺激し、社会主義現代化国家の全面的建設という新たな道のりにおいて全党・全国各民族人民が団結し、奮闘し、心と力を一つにするうえで精神的な力を注ぎ込んだ。

当前，全党全国各族人民正在意气风发向着第二个百年奋斗目标迈进。希望你们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记初心使命，继续发扬中国体育的光荣传统，戒骄戒躁，再接再厉，进一步提升我国竞技体育综合实力，提高为国争光能力，激发广大人民群众特别是青少年参与体育运动的热情，带动群众体育发展，为推动增强人民体质、推进体育强国建设，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。

現在、全党・全国各民族人民は意気盛んに第2の百年奮闘目標に向けて邁進している。皆さんが、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針とし、初心と使命をしっかりと胸に刻み、引き続き中国スポーツの栄えある伝統を発揚し、驕りや焦りを戒め、さらなる努力を重ね、我が国の競技スポーツの総合的実力をさらに高め、国家のために栄誉を争う能力を高め、多くの一般大衆、特に青少年のスポーツへの参加意欲を刺激し、大衆スポーツの発展を先導し、国民の体力強化の後押し、スポーツ強国建設の推進、中華民族の偉大な復興という中国の夢の実現に、さらに大きな力を捧げることを希望する。

祖国和人民期待着你们平安顺利归来！

祖国と国民は皆さんが無事に、順調に帰ってくるのを心待ちにしている。