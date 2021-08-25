中国、世界2位の消費市場・世界1位の貿易大国に

中国商务部部长王文涛在23日举行的新闻发布会上指出，近年来中国商务事业取得了历史性成就，中国已成为仅次于美国的全球第二大消费市场，经贸大国地位进一步巩固，经贸强国建设步伐加快。

商務部の王文濤部長は23日に行われた記者会見で、「ここ数年、中国のビジネス関連事業は歴史的な成果を上げ、中国は今や米国に次ぐ世界で2番目の消費市場であり、経済貿易大国の地位が一層確固としたものになり、経済貿易強国への歩みが加速している」と述べた。

他指出，消费是经济增长的重要引擎。从规模上看，2012—2020年，中国社会消费品零售总额从20.6万亿元(人民币，下同)增长到39.2万亿元，约年均增长8.4%。从结构看，民众的消费水平和生活品质也有了显著提升，每百户居民拥有彩电121台、冰箱102台、手机254部。服务消费快速增长，去年虽受影响最大，但占比也达到50.1%。

王氏は、「消費は経済成長の重要なエンジンだ。規模を見ると、2012年から20年にかけて、中国の社会消費財小売総額は20兆6千億元（1元は約17.0円）から39兆2千億元に増加し、年平均増加率は約8.4％になった。構造を見ると、国民の消費レベルと生活の質も目に見えて向上し、100世帯あたりのテレビ保有台数は121台になり、冷蔵庫は同102台、携帯電話は同254台だ。サービス消費が急成長して、昨年は大きなマイナス影響を受けたが、消費に占める割合は50.1％に達した」と述べた。

他表示，随着人们生活水平不断提升，消费升级步伐不断地加快，数字、文化、旅游、健康等各种消费热点层出不穷，消费的新业态、新模式、新场景也在不断创新。

また王氏は、「人々の生活水準が絶えず上昇し、消費高度化の歩みが絶えず加速するにつれ、デジタル、文化、観光、健康など各種の消費の注目点が次々に登場し、消費の新業態、新スタイル、新シーンも絶えず生み出された」と述べた。