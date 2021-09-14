英企業が「国別疲労度」ランキング発表　シンガポールが首位で中国は第9位

英国床褥制造商Sleepseeker日前针对全球16个主要国家进行的调查结果显示，新加坡以7.2分的疲劳指数位列全球第一。

ベッド用品メーカーの英Sleepseekerが世界の主要16ヶ国を対象としてこのほど実施した「疲労度」に関する調査によると、シンガポールが疲労指数7.2ポイントで世界トップとなった。

该调查对睡眠时间、年平均工作时长、上网时间以及睡眠关键词搜索量这4个指标进行了综合分析。新加坡在4个指标“疲劳度”上均处于世界前列。其中，每日上网时间方面，新加坡以平均7小时2分钟排在第三，仅次于巴西和墨西哥。专家称，屏幕所发出的蓝光会影响睡眠品质，产生疲劳。在工作时间上，新加坡以每年平均工时2238小时列第二，仅次于墨西哥。

今回の調査では、睡眠時間と平均年間労働時間数、ネット接続時間数、キーワード「睡眠」の検索数という4つの指標にもとづき、総合分析が行われた。シンガポールは、「疲労度」をはかる4つの指標全てにおいて上位だった。このうち、1日あたりのネット接続時間については、シンガポールは7時間2分と、ブラジルとメキシコに続き世界第3位。専門家は、「画面から発せられるブルーライトは、睡眠の質に影響を及ぼし、疲労を生む」と指摘。年間平均労働時間数は、シンガポールは2238時間、メキシコに続き世界第2位だった。

排名全球最疲劳国家第二和第三的是墨西哥(7.01分)和巴西(6.28分)，第四到第八位依次为美国、日本、英国、新西兰和澳大利亚。中国则以4.59分位列第九。全球疲劳程度最低的国家是荷兰，疲劳指数仅2.01分。

世界で最も疲れている国ランキングの第2位はメキシコ（7.01ポイント）、第3位はブラジル（6.28ポイント）。第4位から第8位は、順に、米国、日本、英国、ニュージーランド、オーストラリア。中国は4.59ポイントで第9位だった。ランキングの最下位だったのはオランダで、疲労指数はわずか2.01ポイントだった。