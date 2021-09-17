iPhone13は10万2千円から　アップル株価1.5％以上下落

北京时间15日凌晨，苹果公司召开2021年秋季发布会，发布新款IPad、Apple Watch、iPhone等产品。

北京時間の15日、米アップル社は2021年秋の新製品発表会を行い、IPad（アイパッド）、Apple Watch（アップルウォッチ）、iPhone（アイフォーン）などの新製品を発表した。

据悉，新款iPad将搭载A13芯片。苹果中国官网显示，新款iPad有两种外观颜色可选，起售价为2499元；iPad mini有四种外观颜色可选，起售价为3799元。Apple Watch Series 7 拥有蓝色、红色、黑色、银色和星光色五款配色，将在今年秋末上市，售价为399美元。

新型iPadには「A13 Bionic」チップが搭載された。アップル中国法人の公式サイトによると、新型iPadは2色で展開し、価格は2499元（1元は約17.0円）から。新型iPad mini（アイパッドミニ）は4色で展開し、価格は3799元から。新型Apple Watchシリーズ7はブルー、レッド、ブラック、シルバー、スターライトの5色展開で、秋の終わりごろに発売され、価格は399ドル（1ドルは約109.6円）から。

新款iPhone命名为iPhone 13，搭载全新的A15处理器，有5种外观颜色可选。iPhone 13系列手机依然是iPhone 13 mini、iPhone 13及iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款机型。其中，iPhone 13手机起售价为799美元，苹果中国官网显示起售价为5999元；iPhone 13 mini起售价为5199元。

新型iPhoneは「iPhone13」と名付けられ、「A15 Bionic」チップを搭載し、5色から選べる。iPhone13シリーズは引き続き「iPhone13 mini」、「iPhone13」、「iPhone13 Pro」、「iPhone13 Pro Max」の4機種からなる。うちiPhone13は799ドル（1ドルは約109.4円）から。アップル中国公式サイトでは5999元（約10万2千円）からとなっている。iPhone miniは5199元（約8万8383円）から。

Wind数据显示，当地时间14日，苹果公司股价高开回落，发布会召开后加速回落，一度跌至146.91美元，跌幅达1.77%，截至发稿跌1.34%。

データサービスのWindのデータによると、現地時間の14日にアップルの株価は高値で取引が始まってから急落し、一時は146.91ドルまで下がり、下げ幅は1.77％に達し、原稿執筆時点では1.34％の下げ幅となっている。