中国初の100％日系資本のファンド管理会社が北京で設立

日前，日本软银亚洲投资管理公司全资子公司“北京软亚信创投资管理公司”注册落地中日创新合作示范区。这是中国第一家纯日资基金管理公司，是全球顶尖金融机构软银亚洲在中国的重要战略布局。

日本のソフトバンクのアジア投資管理会社が全額出資して設立した「北京軟亜信創投資管理公司」がこのほど、北京市にある北京中日イノベーション協力モデル区で登録を終えた。中国初の100％日系資本によるファンド管理会社であり、世界トップレベルの金融機関であるソフトバンクアジア法人の中国における重要な戦略的展開となる。

据悉，软银亚洲公司投资团队拥有丰富的股权投资经验及大量成功投资案例。从2000年成立以来，已经成功地募集了16只基金，总规模超过10亿美元，并在亚洲、美国、以色列及欧洲投资了233家科技与互联网领域公司。

ソフトバンクアジアの投資チームには豊富な株式投資の経験と多くの投資の成功事例がある。00年に設立されてから、16のファンドの募集に成功し、調達した資金は総額10億ドル（約178億円）を超え、アジア、米国、イスラエル、欧州で科学技術・インターネット分野の企業233社に投資を行ってきた。

软亚信创方面表示，将助力北京打造全球数字经济标杆城市，通过软银在全球投资的人工智能企业，助推企业落地成立研发中心，赋能企业数字化转型发展。被投企业在软银的协调下可积极参与大兴区智慧城市的项目建设，助力城市升级。同时，软亚信创将助力中国本土芯片产业创新突破，并推动打造国际创新创业示范平台。

新会社によると、北京が世界のデジタル経済の代表的な都市を構築するようサポートし、ソフトバンクが世界で投資する人工知能（AI）企業を通じて、企業の進出と研究開発センターの設立を後押しし、企業のデジタル化モデル転換の発展をエンパワーメントする。投資を受けた企業はソフトバンクの協力の下、大興区のスマートシティプロジェクト建設に積極的に参加し、都市のレベルアップを支援する。同時に、新会社は中国現地のチップ産業のイノベーション・ブレークスルーを支援するとともに、イノベーション・起業の国際的なモデルプラットフォームの構築を推進するという。