北京の故宮が未成年者を対象に無料開放へ

11月29日，故宫博物院发布《关于对未成年人试行免费开放的公告》。公告表示，为进一步贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，故宫博物院决定在原有6岁以下或身高1.2米以下儿童，以及每周二统一预约的中小学生免费的基础上，试行所有开放日对未成年人免费开放。

北京市の人気観光地・故宮博物院が今月29日に発表した「未成年者を対象にした無料開放試行に関する公告」によると、「中華人民共和国未成年者保護法」をより徹底して実施することを目指し、同博物院は今後未成年者全員を対象に、全ての開放日において、無料開放することを決めた。これまで故宮は、6歳以下または身長120センチ以下の児童を対象に無料開放し、毎週火曜日に限り、統一して予約した小中高生も対象として無料開放を行っていた。

公告提出，2021年12月3日20时起，可通过故宫博物院售票网站(https://gugong.ktmtech.cn/)、“故宫博物院观众服务”微信公众号预约2021年12月10日以后的未成年人免费门票(含珍宝馆、钟表馆)。试行期间，故宫博物院将根据公众意见、建议，不断完善票务服务管理体系。

公告によると、12月3日午後8時から、故宮博物院のチケット販売サイト(https://gugong.ktmtech.cn/)、微信(WeChat)の公式アカウント「故宮博物院観衆服務」で、同月10日以降の未成年者のチケット(珍宝館、鐘表館を含む)を無料で予約できるようになる。試行期間中、故宮博物院は一般の人々の意見や提案に基づき、チケットサービス管理体系を継続して整備していく。