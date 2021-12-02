世界で最も豊かな「農家」10人、半分が中国に

提到农民，人们通常会想到脸朝黄土背朝天的辛劳工作画面。但在当代世界，有一些人通过农业技术和创新经营变得富有。在福布斯全球富豪排行榜上，排名前十的 “农民”中，有5个是中国人，两个是美国人，沙特、俄罗斯和捷克各一人。

農家と言えば、苦労して農作業をする姿を思い浮かべる人が多いだろう。しかし現代の世界では、農業技術や革新的経営によって非常に豊かになった農家もいる。米経済誌「フォーブス」が選ぶ世界長者番付を見ると、農業従事者の上位10人のうち、5人が中国人、2人が米国人で、残りはサウジアラビア、ロシア、チェコの農業従事者それぞれ1人だった。

净资产达13亿美元的鲍洪星排名第十，他在江西拥有中国最大的私营农业公司之一。他毕业于江西农业大学，之后在农业行业从事过各种工作。他的公司从事猪饲料的生产、养猪业、仓储服务及动物饲料和谷物的贸易。

純資産が13億ドル（1ドルは約113.4円）に上る鮑洪星さんは上位10人のうちの第10位だった。江西省で中国最大の民間農業会社の一つを経営する鮑さんは、江西農業大学を卒業した後、農業の世界でさまざまな仕事を経験してきた。今の会社は豚の飼料生産、養豚、倉庫保管サービス、動物用飼料・穀物貿易を業務とする。

排名第九的傅光明是福建圣农发展公司的负责人，拥有15亿美元财富。他发家于家禽业，其公司是中国肯德基餐厅的鸡肉供应商。

第9位の傅光明さんは福建聖農発展股份有限公司の責任者で、資産額は15億ドルに上る。家禽産業から身を起こし、その会社は今やケンタッキー中国法人に鶏肉を提供するサプライヤーだ。

排名第八的秦英林领导着中国农业巨头牧原食品。这家公司帮助他积累了20亿美元的净资产。牧原食品是中国最大的养猪企业，也是世界最大猪肉市场的主要供应商。他曾就读于河南农业大学，1992年以22头猪开创自己的事业。

第8位の秦英林さんは中国の農業大手の牧原食品股份有限公司を率いており、同社は秦さんが20億ドルの純資産を積み上げるのをバックアップした。というのも、同社は中国最大の養豚企業であり、世界最大の豚肉市場の主要サプライヤーだからだ。秦さんは河南農業大学の卒業生で、1992年に22頭の豚から自分の事業をスタートした。

排名第二的刘永好是新希望集团的负责人，管理着世界上最大的养猪业和畜牧业企业之一。刘永好及其家族以46亿美元的净资产跻身畜牧业之巅。

第2位の劉永好さんは新希望集団有限公司の責任者で、この世界的な養豚業と牧畜業の会社を管理する立場にある。永好さんと家族の純資産は46億ドルに上り、牧畜業の頂点に立っている。

排名第一的刘永行是刘永好的哥哥。他以66亿美元的净资产在全球最富有的农民中排名第一。上世纪80年代，他与兄弟们一起创立了希望集团。90年代初，与兄弟们分家后，他创办了自己的公司东方希望集团。该集团专业生产猪、鸡、鸭、鱼等动物饲料。

第1位の劉永行さんは劉永好さんの兄だ。純資産66億ドルで世界の最も豊かな農家たちのトップに立った。永行さんは1980年代に兄弟たちとともに希望集団を設立。90年代初めに兄弟が分社化すると、自分の会社の東方希望集団を設立した。同集団は豚、鶏、アヒル、魚などの動物用飼料を専門に生産している。