誠品書店が今年の販売状況を発表、宮崎駿の作品が新刊販売トップに

11日，诚品书店在苏州发布2021年苏州、台北、香港及东京四地读者的年度阅读报告。

誠品書店は江蘇省蘇州市で11日、蘇州市、台湾地区台北市、香港地区、東京の各店舗について年間販売状況報告書を発表した。

在图书类型的销售占比上，艺术设计类图书在苏州保持着连续5年的增长，以29%的占比成为当地最畅销的图书类型。文学创作类图书以近18%的比重在台北、香港位居前列，在苏州的占比也达17%。三地的少儿图书占比则仍稳定在16%上下。

ジャンル別の売上を見ると、芸術設計類の書籍が蘇州市で成長を5年維持し、29％の割合で現地で最も売れているジャンルとなった。文学創作類の割合は台北市と香港地区で18％近く、蘇州市でも17％にのぼった。3地の子供向け書籍の割合は16％前後で安定。

疫情的影响也反映在了读者对书籍的偏好上。在台北和香港，心理励志类书籍的销量都占有一定的比重；苏州读者则选择回归历史文化进行心灵的沉淀，历史文化类书籍销量尚佳。后疫情时代的财富自由成为公众的关注焦点，商业图书持续受到关注，世界经济新书销量同比增加了238%。有意思的是，少儿财商教育类新书的销量也同比增长了200%。

新型コロナ感染症の影響は書籍の好みにも反映された。台北市と香港地区では心理・自己啓発類の販売が一定の割合を占めた。蘇州では歴史文化類の販売が好調だった。ポストコロナ時代の「富の自由」が人々の注目の焦点になり、ビジネス関連本が注目を浴び続け、世界経済関連の新刊の販売が前年同期比238％増となった。また、興味深いことに、子供向けのビジネス教育類の新刊の販売も200％増となった。

各类经典作品依旧是读者心目中的“白月光”。诚品书店苏州的2021年度十大新书中，宫崎骏凭借首次在大陆出版的简体中文版本《龙猫》与《千与千寻》“霸榜”第一和第二位。迎来电影上映20周年的《哈利·波特》系列销量依旧可观。随着电影版的上映，《沙丘六部曲》也带动了科幻类新品126%的同比增长。

各ジャンルの名作も読者から人気を博した。宮崎駿の大陸初出版となる簡体字中国語版の「となりのトトロ」と「千と千尋の神隠し」が、誠品書店（蘇州）の「2021年度新刊ランキングトップ10」の1・2位を独占した。映画公開20周年を迎える「ハリー・ポッター」シリーズの売れ行きも依然として好調だ。映画版の上映に伴い、「デューン」（6部作）もSF新刊の販売126％増加をけん引した。