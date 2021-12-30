中国、既婚女性の家事の時間1日平均120分　女性の社会的地位調査

近日，第四期中国妇女社会地位调查领导小组办公室召开工作交流会，发布主要数据情况。调查显示，0-17岁孩子的日常生活照料、辅导作业和接送主要由母亲承担的分别占76.1%、67.5%和63.6%；女性平均每天用于照料/辅导/接送孩子和照料老人/病人等家人的时间为136分钟。已婚女性平均每天家务劳动时间为120分钟。

第4期中国婦女社会的地位調査指導グループ弁公室はこのほど、活動交流会を開き、主な統計を発表した。調査によると、「0-17歳の子供の日常生活の世話」、「宿題の指導」、「送り迎え」を母親が担っていた割合は76.1％、67.5％、63.6％だった。女性が「子供の世話、宿題の指導、送り迎え」と「高齢や病気の家族の世話をする」ために使う時間は、1日当たり平均136分だった。既婚女性の家事の時間は1日当たり平均120分だった。澎湃新聞が報じた。

这是继1990年、2000年、2010年三期中国妇女社会地位调查后，由全国妇联和国家统计局联合组织实施的又一次全国规模的重要国情、妇情调查。调查抽取社区和个人样本，样本涵盖中国大陆31个省区市和新疆生产建设兵团，共回收18-64周岁中国籍男女公民个人有效问卷30000份。

中華全国婦女聯合会と中国国家統計局は1990年、2000年、2010年に続いて、全国規模の重要な国情や女性の状況を調査すべく、今回4期目の中国婦女社会的地位調査を共同で実施した。調査では、コミュニティと個人のサンプルを抽出した。サンプルは中国大陸部31省・区・市、新疆生産建設兵団をカバーし、18-64歳の中国籍の男女3万人から有効回答を得た。

第四期中国妇女社会地位调查领导小组办公室指出，尽管近十年来夫妻家庭地位更加平等，同时也应看到女性家庭照料负担重、公共服务支持不足。

第4期中国婦女社会的地位調査指導グループ弁公室によると、ここ10年の間に、家庭における夫と妻の地位はより平等になったものの、家族の世話の面での女性の負担は重く、公共サービスのサポートも不足している状態が続いている。

调查显示，在业女性工作日平均总劳动时间为649分钟，其中有酬劳动时间为495分钟；照料家庭成员和做饭/清洁/日常采购等家务劳动时间为154分钟，约为男性的2倍。

調査によると、働く女性の平日の総労働時間は平均649分。うち、有償労働の時間は495分だった。家族の世話や料理、掃除、日常の買い物などの家事に使う時間は154分で、男性の約2倍だった。