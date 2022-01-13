2021年、貧困脱却した人の純収入が平均1万2500元に

记者近日从国家乡村振兴局获悉：2021年，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，全面推进乡村振兴实现良好开局，据建档立卡脱贫人口监测数据，脱贫人口收入持续增长，2021年人均纯收入预计超过1.25万元，比上年增加1790元以上，增长16.5%以上。

国家郷村振興局によると、2021年には貧困脱却の成果が強固になり拡大発展し、農村振興の全面的推進が好調な滑り出しとなった。貧困者登録を行った人で貧困から脱却した人のモニタリングデータによると、貧困脱却した人の収入が増加し続け、21年の平均純収入は前年比1790元（1元は約18.1円）以上増、同16.5％以上増の1万2500元に達した。

2021年，各地加快健全防止返贫动态监测和帮扶机制，优化监测指标体系，定期调度通报。

21年には各地で貧困への逆戻りを防止するための動態モニタリング・サポートメカニズムの整備が加速し、モニタリング指標システムが最適化され、定期的に配置や報告が行われた。

超八成的脱贫县完成特色产业发展规划编制，脱贫地区特色产业稳步发展壮大。2021年，脱贫劳动力务工规模稳中有升，超额完成全年目标任务。

貧困を脱却した県の8割以上が特色ある産業の発展計画の制定を完了し、貧困脱却エリアの特色ある産業が緩やかに発展して規模を拡大した。21年に貧困を脱却した労働者の規模が安定さの中で増加し、通年の目標値を上回って任務を達成した。

2021年，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投入1561亿元，比上年增加100亿元。确定160个国家乡村振兴重点帮扶县，并出台多方面倾斜支持政策。8个东部省（市）结对帮扶西部10个省（区、市），东部已向协作地区投入财政援助资金228.7亿元，互派干部和专业技术人员2.3万人。

21年に中央財政予算の農村振興推進の補助金として同100億元増の1561億元が投入された。国の農村振興重点支援県160ヶ所が確定し、複数の面にわたる傾斜的支援政策が打ち出された。東部の省（直轄市）8ヶ所が西部の10省（自治区・直轄市）とペアになって支援を行い、東部はペアのエリアに財政支援金228億7千万元を投入し、幹部と専門の技術者計2万3千人を相互に派遣し合った。