国連が寅年をテーマにした記念切手を発行

联合国邮政管理局21日在纽约发行中国农历壬寅虎年特别版邮票版张，庆祝中国农历新年的到来。

万国郵便連合は21日、間もなく到来する春節(旧正月、2022年は2月1日)を祝って、米ニューヨークで今年の中国の干支・壬寅をテーマにした記念切手を発行した。

虎年邮票版张由每枚面值1.30美元（1美元约合6.34元人民币）的10枚邮票组成，整个版张定价15.95美元。邮票左半部分为联合国会徽图案，右半部分为中国设计师潘虎创作的“虎嗅蔷薇”图，描绘了一只猛虎徜徉在蔷薇丛中的情景。

切手の額面は1.30ドル（1ドルは約113.8円）で、1シート10枚となっており、1シート15.95ドルで販売される。切手の左半分には国連のエンブレムが、右半分には中国のデザイナー・潘虎氏がデザインしたノイバラの香りを嗅ぐトラの絵がデザインされている。

联合国邮政管理局2010年5月首次发行以中国生肖为内容的邮票，到2021年已发行了首轮12张生肖邮票，今年的虎年邮票开启了第二轮生肖邮票的发行。

万国郵便連合は2010年5月に初めて、中国の干支をテーマにした記念切手を発行し、2021年までに12種類の切手を発行してきた。今年の寅年をテーマにした切手の発行で、干支の二巡目に入った。