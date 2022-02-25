「狗不理包子」がコーヒー市場に進出　包子にコーヒーは新トレンドになるか？

据悉，近日，高乐雅咖啡食品（天津）有限公司成立，该公司由天津狗不理食品股份有限公司全资控股。

高楽雅珈琲食品（天津）有限公司がこのほど設立された。同社は包子（パオズ、肉まん）で有名な天津狗不理食品股份有限公司の100％出資子会社だ。

据媒体此前报道，2015年，天津狗不理食品股份有限公司母公司狗不理集团股份有限公司曾斥资3000万收购了澳洲第一大咖啡连锁品牌高乐雅在中国的永久使用权。而之所以收购咖啡品牌意图在于多元化发展，希望用获得的利润，反哺“老字号”。

このほどのメディア報道によれば、2015年に狗不理食品股份有限公司の親会社である天津狗不理集団股份有限公司が、オーストラリアでトップのコーヒーチェーン「グロリアジーンズコーヒー」の中国におけるブランド永久使用権を3千万元（1元は約18.1円）で買収した。コーヒーブランドを買収した狙いは多様化した発展にあり、コーヒー分野での利益で「老舗ブランド」を強化するとしていた。

高乐雅咖啡1979年起源于美国芝加哥，发展于澳大利亚，目前是澳大利亚最大的咖啡连锁品牌，也是世界咖啡连锁五强之一。

グロリアジーンズコーヒーは1979年に米国・シカゴで誕生し、オーストラリアで発展を遂げ、現在はオーストラリア最大のコーヒーチェーンブランドに成長しており、世界5大コーヒーチェーンブランドの1つでもある。

虽然，高乐雅咖啡有着不俗的品牌实力，但是在中国市场上的知名度却远远不如星巴克、Costa等同辈品牌，和瑞幸等新兴咖啡品牌。

グロリアジーンズコーヒーには高いブランド力があるが、中国市場での知名度は米スターバックスや英コスタコーヒーなどのライバルブランド、中国発の瑞幸珈琲（ラッキンコーヒー）などの新興コーヒーブランドにはるかに及ばない。

中式餐饮品牌狗不理运营下的高乐雅咖啡是让中西两种不同风格的餐饮风格进行融合，让网友笑谈的吃着包子喝着咖啡成为新时尚，还是会加入咖啡市场的的混战中，还需要进一步观察。

中国式飲食品ブランドの狗不理が展開するグロリアジーンズコーヒーが、中国風と西洋風と2タイプのドリンク・フードを融合させ、楽しく話をしながら包子を片手にコーヒーを飲むスタイルをユーザーの間で新たなトレンドとして確立できるか、それともコーヒー市場の混戦に巻き込まれることになるのか、しばらく様子を見る必要がある。