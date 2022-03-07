中国の象徴種保護に積極的な進展、トキが7羽から5千羽超に

记者从国家林业和草原局获悉，近年来，我国通过开展濒危野生动物保护及其栖息地建设，我国旗舰物种保护取得积极进展。

国家林業・草原局によると、中国は近年、絶滅危惧野生動物の保護及びその生息地の建設を展開することにより、中国の象徴種保護に積極的な進展があった。

国家林业和草原局相关负责人表示，近年来，我国对大熊猫、亚洲象、海南长臂猿、西黑冠长臂猿、豹、中华穿山甲、滇金丝猴、黔金丝猴、虎、朱鹮、绿孔雀、四爪陆龟等12种旗舰物种实施了抢救性保护。目前，大熊猫从上世纪七八十年代的1114只增至1864只，全球圈养种群总数673只；亚洲象种群数量由1985年180头增至300头左右；海南长臂猿由1980年的种群数量不足10只恢复到5群35只；朱鹮从1981年发现时的7只增至5000余只；东北虎豹国家公园内野生东北虎、东北豹数量分别超50、60只；黑冠长臂猿增至约700只；野生绿孔雀增至约550只；滇金丝猴种群数量增至3800余只。

国家林業・草原局の関係責任者によると、中国は近年、ジャイアントパンダ、アジアゾウ、海南テナガザル、カオヴィットカンムリテナガザル、ヒョウ、中華センザンコウ、雲南キンシコウ、貴州キンシコウ、トラ、トキ、マクジャク、ヨツユビリクガメの12種の象徴種の緊急保護を実施した。現在、ジャイアントパンダの数は、1970年代−80年代の1114匹から1864匹に増え、世界で飼育されている個体群は673匹に達している。アジア象の数は1985年の180頭から300頭前後に増えている。海南テナガザルは1980年の1つの個体群・10匹未満から5つの個体群・35匹に増えた。トキは1981年の発見時は7羽だったが、5000羽以上に増えた。東北虎豹国家公園内の野生のアムールトラの数は50頭以上、アムールヒョウは60頭以上。カオヴィットカンムリテナガザルは約700頭に、野生のマクジャクは約550羽に、雲南キンシコウは3800匹以上に増えた。

“近年来，我国不断加大野生动植物保护力度，实施了野生动物栖息地保护和拯救繁育、野生植物就地迁地保护和回归自然等工程，有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统、65%的高等植物群落、85%的重点保护野生动物种群。”国家林业和草原局相关负责人谈到，同时，我国不断完善野生动植物保护法律体系和管理制度，设立了三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。

国家林業・草原局の関係責任者は、「中国は近年、野生動植物の保護の強化を続け、野生動物の生息地の保護と繁殖支援、野生植物の現地での植え替え保護及び野生復帰などのプロジェクトを実施した。90％の植生タイプと陸地生態系、65％の高等植物群落、85％の重点保護野生動物個体群を効果的に保護した。同時に中国は野生動植物保護の法律・管理制度を絶えず改善し、三江源、ジャイアントパンダ、アムールトラ・ヒョウ、海南熱帯雨林、武夷山などの第1弾の国家公園を設立した。保護面積は23万平方キロメートルで、30％近くの陸域国家重点保護野生動植物の種類をカバーしている」と述べた。