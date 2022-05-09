革命がテーマの熱血ドラマ「覚醒年代」の公式フィギュアが発売

电视剧《觉醒年代》是庆祝中国共产党成立100周年的史诗大剧，首次全景式展现了新文化运动、五四运动的时代风云和历史画卷，清晰地反映了马克思主义在中国的早期传播和中国共产党创建的全过程。该剧以精良的制作、细腻的艺术笔触、艺术再现了共产党人的初心梦想，传递出极富感染力的爱国主义情怀。

中国共産党創立100周年を祝う、歴史上の事件を題材にした大作ドラマ「覚醒年代」は、新文化運動や五四運動が起きた時代の情勢や歴史的光景の全体像を再現して、中国においてマルクス主義が当初どのように伝えられたかと、中国共産党が誕生するまでの全過程を克明に描き出した。そして、優れたドラマ作りと細やかな芸術的筆致で、共産党員の初心と夢をアーティスティックに再現し、極めて人を感化する愛国心を伝えている。

近日，阿里文娱旗下潮玩品牌锦鲤拿趣正式推出《觉醒年代》官方手办，李大钊、陈独秀、周树人、蔡元培、陈延年、陈乔年以艺术化、年轻化的手办形象走进公众视野。

「阿里文娯」傘下のアートトイブランド・錦鯉拿趣（KOITAKE）は最近、「覚醒年代」の登場人物である李大釗や陳独秀、周樹人、蔡元培、陳延年、陳喬年の公式フィギュアを発売した。フィギュアはアート感あふれる若者好みの仕上がりになっている。