チベットで中国一高い 76.8メートルの木発見

据墨脱县林业和草原局，通过和北京大学牵头的科研团队合作，墨脱县境内的背崩乡格林村记录到了一棵高达76.8米的不丹松，刷新了此前位于云南高黎贡山的72米秃杉树王的纪录，是目前中国大陆已知的最高的一棵树，成为名副其实的新“树王”。

墨脱(メトク)県林業・草原局によると、北京大学率いる科学研究チームとの協力を通じて、メトク県にある背崩郷格林村で、高さ76.8メートルの「不丹松」が確認された。雲南省高黎貢山にある「秃杉」の72メートルというこれまでの「樹木の王」の記録を更新し、中国大陸でこれまで発見された最も高い木となり、名実ともに新たな「樹木の王」となった。

2022年4月，受墨脱县林业和草原局的委托，由北京大学牵头的课题组与西子江生态保育中心、山水自然保护中心以及北京数字绿土科技股份有限公司组成了联合调查队，对墨脱境内的不丹松进行调查。研究团队在格林村共发现8棵高度在70米以上的巨树，高度从70.2米到76.8米，是目前中国大陆经过精准测量发现的巨树分布最多的区域，充分体现了雅鲁藏布大峡谷区域森林生态系统的原真性。

メトク県林業・草原局の要請を受け、北京大学率いる科学研究チームは今年4月、西子江生態保育センターや山水自然保護センター、北京数字緑土科技股份有限公司と共に連合調査チームを立ち上げ、メトク県内にある不丹松の調査を実施した。研究チームは格林村で高さ70.2‐76.8メートルの巨木を8本発見。中国大陸では正確に高さが測定された巨木が現在のところ最も多く分布する地域で、雅魯蔵布（ヤルツァンボ）大峡谷エリアの森林の生態系が自然のまま残されていることが十分に示された。