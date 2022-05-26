袁隆平チームの「巨大稲」が天津で田植え

经过一段时间的大棚育苗，日前，由袁隆平团队带来的“巨型稻”开始在天津市宁河区正式插秧，这也是“巨型稻”在京津冀地区的首次大面积试种。

ハウス内での一定期間の育苗を経て、袁隆平チームがもたらした「巨大稲」はこのほど、天津市寧河区で正式に田植えが行われた。北京・天津・河北地域での巨大稲の大面積試験栽培は初めてでもある。

作为首次在京津冀地区试种的新品种，与普通水稻秧苗相比，“巨型稻”的秧苗更加粗壮。即使是从事水稻种植十多年的农户，如此粗壮的苗种也是第一次遇到。

新品種の巨大稲の苗は一般的な稲よりも茎が太く丈夫だ。稲の栽培に十数年従事している農家にとっても、これほど茎が太く丈夫な稲は初めてだ。

“巨型稻”比一般水稻要求的行距、间距要宽。这就意味着普通农机不能直接使用，但纯人工插秧效率又无法提高。为解决这一难题，当地农户在农技人员的指导下对插秧机械进行了反复多次调整，经过不懈尝试，插秧机终于可以适用于巨型稻的种植。为确保数量、效果双达标，现场采取了传统手工插秧与机械插秧并行的模式，于是人与器械“共舞”的景象在稻田中上演。

巨大稲の田植えでは、一般的な稲よりも条間と株間が広いことが求められる。これは一般的な農機を直接使用できないことを意味するが、人の手だけで田植えするのでは効率を上げられない。この難題を解決するため、現地の農家は農業技術者の指導を受け、田植機の調整を繰り返し、テストを続けることで、巨大稲の栽培に使用できるようにした。数量と効果が両方とも基準を達成するように、現場では従来的な田植えと機械による田植えを同時進行させた。こうして、稲田では人間と機械がともに働くシーンが見られた。

今年4月，袁隆平团队选择天津宁河作为巨型稻的育秧地，对总计100斤稻种进行育苗。据专家介绍，巨型稻不仅具有成本低、产量高、抗倒伏、超耐盐碱等特性，稻秆未来都可作为饲料等途径加以利用。不仅如此，足够高的“巨型稻”还可以增加稻田的蓄水深度，让水田内不仅可养殖鱼、虾，还可以养蛙、养鸭，让立体养殖更加丰富。

袁隆平チームは今年4月、天津市寧河区を巨大稲の栽培地として選び、計50キログラムの種を使い育苗した。専門家によると、巨大稲は低コスト、高生産量、耐倒伏、超耐塩・アルカリ性などの特徴を持つだけでなく、稲幹は将来的に飼料などに利用できる。これにとどまらず、十分に高さのある巨大稲は、湛水をさらに深くできる。水田で魚、エビを養殖できるほか、カエル、アヒルも飼育でき、立体型養殖がより豊富になる。