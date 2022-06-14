「ロシア版マック」開業　店名は「おいしい。ただ、それだけ」

在麦当劳退出俄罗斯市场后，接管其在俄业务的俄企于当地时间12日正式宣布，将餐厅更名为“Vkusno i tochka”，意为“就是这么好吃”，莫斯科及周边地区的首批15家分店于当日重新开业。

米マクドナルドがロシア市場から撤退した後、マクドナルドのロシア業務を手がけていたロシア企業が現地時間の12日、店名を「Vkusno i tochka（おいしい。ただ、それだけ）」に変更して、第一陣としてモスクワと周辺エリアの15店舗で営業を同日再開すると発表した。

据悉，在退出俄罗斯市场后，麦当劳将这些餐厅出售给了当地特许经营人亚历山大·戈沃尔。麦当劳在当地有约850家餐厅，其中大部分为直营店。

マクドナルドはロシア市場撤退後、これらの店舗を現地のフランチャイズ契約先であるアレクサンドル・ゴボル氏に売却したという。マクドナルドのロシア店舗は約850店あり、その大部分が直営店だった。

据报道，这家新连锁快餐店的首席执行官帕罗耶夫（Oleg Paroyev）表示，除首批15家分店之外，将有50家分店预计于当地时间13日重新开业。该公司计划在6月底前在俄罗斯重开200家，并在夏季结束前重开全部850家。

​ 報道によると、新たなファーストフードチェーンの最高経営責任者（CEO）のオレグ・パロエフ氏は、「第一弾の15店舗のほか、50店の支店の営業を現地時間13日に再開する予定だ。当社では6月中に200店舗、夏が終わるまでに850店舗すべてで営業を再開することを計画している」と述べた。