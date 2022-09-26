中医薬は今や世界196ヶ国・地域に広がる

中医药已传播至196个国家和地区，中国与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，开展了30个较高质量的中医药海外中心建设工作……记者从国家卫健委23日举行的新闻发布会上获悉，党的十八大以来，中国中医药事业稳步发展，中医药“走出去”步入快车道，取得系列显著成果。

中医薬は今や世界196ヶ国・地域に広がり、中国は外国の政府、地域の主管機関、国際組織など40ヶ所との間で専門的な中医薬協力合意を締結しており、質の高い中医薬海外センター30ヶ所の建設作業を進めている……国家衛生健康委員会が23日に行なった記者会見で明らかにされたところによると、中国共産党第18回全国代表大会の開催以降、中国では中医薬事業が着実に発展し、中医薬の海外進出の歩みが加速し、一連の目に見える成果を上げたという。

国家中医药管理局国际合作司司长吴振斗介绍，中医药内容被纳入16个自由贸易协定。藏医药浴法被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。同时，中国推动国际标准化组织成立中医药技术委员会，陆续制定颁布89项中医药国际标准。

国家中医薬管理局国際協力司の呉振斗司長は、「中医薬に関する内容が16件の自由貿易協定に含まれている。西蔵（チベット）医学薬浴療法は国連教育科学文化機関（UNESCO）の無形文化遺産の代表リストに登録された。同時に、中国は国際標準化機構（ISO）が中医薬技術委員会を設立し、中医薬の国際標準89件を相次いで制定公布することを推進した」と説明した。

中医药积极助力全球疫情防控，公开发布多语种版新冠肺炎中医药诊疗方案，支持举办了百余场抗疫专家视频交流和直播活动，向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向部分有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴相关国家和地区帮助指导抗疫。

中医薬は世界の新型コロナウイルス感染症の予防・抑制を積極的に支援している。多言語版の新型コロナウイルス感染症中医薬診療プランを公開し、感染症対策の専門家のオンライン交流やライブ配信活動など100回以上の実施をサポートし、150を超える国と地域に中医薬診療プランを紹介し、ニーズがある一部の国と地域に中医薬製品を提供し、中医薬の専門家を関連国・地域に派遣して感染症対策を応援し指導している。