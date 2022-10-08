複数の世界一！中国は世界最大の物品貿易大国に

过去十年，我国货物贸易进出口量连创新高，我国已经成为全球货物贸易第一大国。港口吞吐量是衡量港口运输能力的重要指标。2021年，山东省港口集团的货物吞吐量突破了15亿吨，位居全球前列。

中国の物品貿易輸出入量はこの10年、過去最高を更新し続け、中国は既に世界最大の物品貿易大国となっている。港の処理能力は、港の輸送能力を測る重要な指標だ。2021年、山東省港口集団の貨物処理能力は15億トンを超え、世界上位に入った。

这十年，我国货物贸易进出口总值，从2012年的24.4万亿元人民币增加到去年的39.1万亿元。贸易量的节节攀升对港口上每个环节的运转效率都提出了更高的要求。十年后的今天，这里已经实现了进口集装箱提货单及设备交接单的电子化，从通关到提箱，全程网上办理。

この10年、中国の物品貿易輸出入総額は、2012年の24兆4000億元(1元は約20.3円)から2021年の39兆1000億元にまで拡大した。貿易量が増加の一途をたどると、港の各部分にはより高い運営効率が求められることになる。山東省港口集団は現在、輸入コンテナの荷渡し指図書及び機器受け渡し証の電子化が実現し、通関からコンテナ引き渡しまでの全ての手続きをオンラインで済ませることができるようになっている。

山东省港口集团已经实现年吞吐量超15亿吨，集装箱量超3400万标箱。航线总数超320条，稳居北方港口首位，东北亚国际航运枢纽地位进一步巩固。

山東省港口集団の処理能力は年間15億トン以上、コンテナ数は3400万TEU（20フィート標準コンテナ換算）以上に達している。航路は320路線以上あり、中国北方地域の港では首位をキープし、北東アジアの国際船舶輸送ターミナルの地位をさらに固めている。

山东省港口集团的十年巨变，是我国推动港口高质量发展的一个缩影。这十年，我国港口规模不断扩大。截至2021年底，我国共拥有生产用码头泊位20867个，万吨级及以上泊位2659个，水运基础设施总体规模保持世界第一，我国已与100多个国家和地区的主要港口建立了海运航线联系，是全球海运连接度最高的国家，2021年，我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一。

この10年、急速に成長した山東省港口集団は、中国が推進する港の質の高い発展の縮図となっている。この10年、中国の港の規模は拡大の一途をたどった。2021年末の時点で、中国には作業埠頭の係留施設が計2万867ヶ所あり、1万トン級以上の係留施設が2659ヶ所に達している。水運のインフラ規模は世界一をキープし、中国は100ヶ国・地域以上の主な港と海運路線で繋がっており、世界で海上輸送の接続が最もよい国だ。2021年、中国の港の貨物処理能力、コンテナ処理能力はいずれも世界一だった。