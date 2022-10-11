中国で唯一のオスの飼育マヌルネコが窒息死

10日，西宁野生动物园对外发布讣告，10月10日9时50分，中国唯一一只圈养雄性兔狲——狲思邈，在进食时因鸡肉卡喉，不幸窒息死亡，终年7岁半。

西寧野生動物園は10日、中国で唯一のオスの飼育マヌルネコ「猻思邈」が同日午前9時50分、餌の鶏肉が喉に詰まり窒息死したことを明かした。7歳6ヶ月だった。

据悉，2015年出生的狲思邈，于当年被青海野生动物救护繁育中心从西宁市一户市民家中救护，人工育幼长大后，一直生活在西宁野生动物园。2018年初被命名为“狲思邈”，后逐渐成为国内知名度和影响力最高的兔狲。

2015年生まれの猻思邈は、同年に西寧市の市民の自宅から青海野生動物救護繁殖センターによって保護された。人工飼育により成長した後は西寧野生動物園で飼育されていた。2018年の年初に「猻思邈」と名付けられた後、徐々に中国で知名度と影響力が最大のマヌルネコになった。

2021年，狲思邈与2019年救护的雌性兔狲狲尚香诞下一女，名为狲大娘，为国内第一只人工繁育成活的兔狲，填补了国内空白。

2019年に保護されたメスのマヌルネコ「猻尚香」と猻思邈の間に2021年に生まれたメスの「猻大娘」は、中国で初めて人工飼育に成功したマヌルネコで、この分野における中国の空白を埋めた。

西宁野生动物园将对此次意外进行调查，重新评估目前饲养管理中可能存在的风险，避免同样的悲剧再次发生。

西寧野生動物園は今回のアクシデントの調査を行い、現在の飼育管理に存在するリスクを見直し、同様の悲劇が繰り返されないようにする。