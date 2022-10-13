日帰りも可能！江西省南昌市と北京市結ぶスマート高速列車「復興号」の運行開始

10月11日零时起，全国铁路实行新的列车运行图，南昌（江西省）至北京始发开行复兴号智能动车组，运行时间压缩至6小时以内，旅客出行体验更加舒适便捷。

今月11日0時、中国全土の鉄道でダイヤ改正が実施され、江西省南昌市と北京市を結ぶスマート高速列車「復興号」の運行が始まった。所要時間は6時間以下に短縮され、旅客はさらに快適で便利な移動を体験できるようになっている。

此次开行的2对复兴号智能动车组，分别为南昌西至北京西G892次、G894次及北京西至南昌西G893次、G895次列车，经昌九城际线、武九客专线、京广高铁运行，沿途停靠庐山、武汉、郑州东、石家庄等车站。

今回、運行が始まった「復興号」は、南昌西駅から北京西駅に向かうG892号とG894号、北京西駅から南昌西駅に向かうG893号とG895号。昌九都市間鉄道、武九旅客専用線、京広線を経由し、廬山駅、武漢駅、鄭州東駅、石家荘駅などを通過する。

富有江西特色的“青花瓷”元素在列车上随处可见；“列车向导”“列车便民箱”为旅客提供周到全面的服务；在提供不同价位冷链餐食的基础上，增加了景德镇、鄱阳湖、九江、南昌四大板块10余种赣味系列餐食。

江西省の伝統的な陶磁器「青花磁」の要素が車内のあちこちに取り入れられているほか、「列車ガイド」や「列車便利ボックス」も設置されており、旅客におもてなしサービスが提供されている。また、さまざまな価格の食事をベースに、景徳鎮、鄱陽湖、九江市、南昌市の約10種類のご当地料理も提供されている。

如今的“复兴号”动车组分为CR400、CR300、CR200三个系列。其中，CR是中国铁路的英文缩写，其后的数字表示最高运营速度，而这三个系列持续运营速度分别为350公里∕小时、250公里∕小时和160公里∕小时，分别适应高速铁路(高铁)、快速铁路(快铁)、城际铁路(城铁)。

投入されている「復興号」はCR400シリーズ、CR300シリーズ、CR200シリーズの3種類。CRは「中国鉄路」のイニシャルで、数字は営業運転時の最高速度を表している。通常の営業運転の時速は350キロ、250キロ、160キロで、それぞれ高速鉄道、快速列車、都市間鉄道に対応している。

这次南铁配属的5组CR400AF-Z型“复兴号”智能动车组属于“复兴号”家族中时速350公里最快的车型。

中国鉄路南昌局が今回導入したCR400AF-Z型「復興号」5組は、「復興号」シリーズのうち最も速い350キロの車両となっている。