「THE世界大学ランキング2023」で中国の清華大学と北京大学がトップ20入り

英国泰晤士高等教育12日公布2023年度世界大学排名，中国清华大学和北京大学均位列排行榜前20名。

英教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）」は12日、2023年度の世界大学ランキングを発表した。ランキングには中国の清華大学と北京大学がトップ20入りを果たした。

跻身前100名的中国内地高校分别为清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学。其中清华大学位列第16，北京大学位列第17。

トップ100入りした中国大陸部の大学は、清華大学、北京大学、復旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技術大学、南京大学の7校。このうち清華大学は16位、北京大学は17位だった。

除上述7所高校外，还有4所中国内地高校跻身前200，分别是南方科技大学、武汉大学、华中科技大学和四川大学。

上記7大学のほか、中国大陸部では、南方科技大学、武漢大学、華中科技大学、四川大学の4校がトップ200入りした。

本年度共有来自104个国家和地区的1799所大学上榜。英国牛津大学蝉联榜首，美国哈佛大学位列第二，英国剑桥大学和美国斯坦福大学并列第三。

今年は、104ヶ国・地域にある大学1799校がランクインした。首位はオックスフォード大学（英国）、2位はハーバード大学（米国）、3位はケンブリッジ大学（英国）とスタンフォード大学（米国）だった。

泰晤士高等教育首席知识官菲尔·巴蒂表示，尽管西方大学仍然在排名中占主导地位，但东亚和中东地区的大学排名正日益取得进展。在全球范围内，高等教育质量正在日趋平均。

THEチーフ・ナレッジ・オフィサーのフィル・ベイティ氏は、「欧米の大学が依然としてランキング上位に名を連ねているが、東アジアや中東の大学の地位もますます上昇している。世界的に見て、高等教育の質の均等化が日増しに進んでいる」とコメントした。

泰晤士高等教育世界大学排名以教学、研究、知识传授和国际化视野等多项指标衡量大学综合实力，被视为比较权威的世界大学排名之一。

THE世界大学ランキングは、教育、研究、論文の引用、国際性など複数の指標に基づき、大学の総合的な実力を評価したランキングで、世界大学ランキングの中でも権威あるランキングの一つとされている。