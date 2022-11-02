第5回輸入博に計145の国・地域と国際機関が出展

11月1日，第五届中国国际进口博览会举行新闻发布会，邀请进博会主办方有关负责同志出席，介绍第五届进博会筹备情况，并回答记者提问。中国国际进口博览局副局长孙成海透露，第五届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，结构更优化，代表性更强。其中，既有发达国家也有发展中国家，也包括一些最不发达国家。

第5回中国国際輸入博覧会の準備進捗状況に関する記者会見が1日に行われた。中国国際輸入博覧局の孫成海副局長によると、第5回輸入博は計145の国・地域と国際機関が出展する。今回の出展者には先進国があれば発展途上国もあり、中には一部の後発開発途上国も含まれ、前よりは構造がさらに最適化され、より代表性が高くなっているという。

来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国均有企业参展，“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。

127の国・地域の企業が企業商業展に出展し、66ヶ国と3つの国際機関が国家総合展に出展し、出展数はいずれも前回を上回る。地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の加盟国はすべて企業の出展があり、「一帯一路」（the Belt and Road）沿線国と上海協力機構（SCO）の加盟国からの出展数も前回より増えた。ニカラグア、ジブチ、モーリタニア、コモロ、モザンビーク、コンゴ民主共和国、イラク、アイスランドの8ヶ国が初めて国家展に出展する。