中日が両国関係の安定と発展について5つの共通認識

当地时间11月17日，国家主席习近平在泰国曼谷会见日本首相岸田文雄。双方经过磋商，就稳定和发展双边关系达成五点共识：

習近平国家主席は現地時間11月17日、日本の岸田文雄首相とタイ・バンコクで会談した。中日双方は協議を経て、二国間関係の安定と発展について5つの共通認識に至った。

一、中日关系的重要性没有变，也不会变。共同恪守中日四个政治文件原则，践行“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识。加强高层交往和对话沟通，不断增进政治互信，共同致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的重要关系。

（1）中日関係の重要性は変わっておらず、今後も変わることはない。共に中日間の4つの基本文書の原則を厳守し、「互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない」との政治的共通認識を実践する。上層部交流と対話・意思疎通を強化し、政治的相互信頼を増進し続け、新しい時代の要請にふさわしい建設的で安定した重要な関係の構築に共に尽力する。

二、尽早举行新一轮中日经济高层对话，加强节能环保、绿色发展、医疗康养、养老照护等领域合作，共同为企业提供公平、非歧视、可预期的营商环境。

（2）次回の中日ハイレベル経済対話を早期に開催し、省エネ・環境保護、グリーン発展、医療・健康、高齢者ケア・介護などの分野で協力を強化し、企業に公平で差別のない、予測可能なビジネス環境を共に提供する。

三、积极评价今年纪念中日邦交正常化50周年系列活动。尽早举行新一轮中日高级别人文交流磋商机制会议。积极开展政府、政党、议会、地方及青少年等交往交流。

（3）今年の中日国交正常化50周年記念関連行事を肯定的に評価する。次回の中日ハイレベル人的・文化的交流協議メカニズム会議を早期に開催する。政府、政党、議会、地方、青少年などの交流を積極的に展開する。

四、尽早开通防务部门海空联络机制直通电话，加强防务、涉海部门对话沟通，共同遵守2014年四点原则共识。

（4）防衛当局間の海空連絡メカニズム・ホットラインを早期に開設し、防衛、海洋関連当局間の対話と意思疎通を強化し、2014年の4つの原則的共通認識を共に遵守する。

五、共同肩负维护国际地区和平与繁荣的责任，加强国际地区事务协调合作，努力应对全球性挑战。

（5）世界と地域の平和と繁栄の維持における責任を共に担い、国際・地域問題での調整と協力を強化し、グローバルな課題への対処に努める。