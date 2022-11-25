アジアからの増加により世界の特許出願件数が記録更新

世界知识产权组织21日发布的最新《世界知识产权指标》报告显示，尽管受到新冠肺炎疫情大流行带来的经济衰退影响，2021年全球专利、商标和外观设计的知识产权申请量仍创下新高，这得益于中国、韩国和印度等亚洲国家的申请量增长。

世界知的所有権機関（WIPO）が21日に発表した最新版の「世界知的財産指標（WIPI）」報告書によると、新型コロナウイルスのパンデミックによる景気低迷の影響を受けながらも、2021年の世界の特許、商標、意匠の登録出願件数が引き続き記録を更新した。これは中国、韓国、インドなどのアジア諸国からの増加によるものだ。

报告显示，2021年全球创新者提交了340万件专利申请，同比增长3.6%。亚洲各主管局受理的申请量占全世界总量的67.6%。其中，来自中国、韩国和印度的申请量分别增长了5.5%、2.5%和5.5%。

同報告書によると、21年の世界の特許登録出願件数は前年比3.6％増の340万件だった。アジア各主管当局が受理した出願件数が世界全体の67.6％を占めた。うち中国、韓国、インドからの出願件数はそれぞれ5.5％増、2.5％増、5.5％増だった。

在报告汇编的约150个国家和地区数据中，中国国家知识产权局在2021年受理了159万件专利申请，排名第一。美国、日本、韩国和欧洲的相关机构紧随其后。

同報告書がまとめた約150ヶ国・地域のデータのうち、中国国家知的財産権局が21年受理した特許登録出願件数は159万件で、世界一だった。2位以下は、米国、日本、韓国、欧州の関係機関が続いた。

此外，在商标申请和工业品外观设计申请数量方面，中国也都居世界第一。

また商標及び意匠の出願件数でも中国が世界一。