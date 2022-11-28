雄安都市計算センターが正式に運営開始

记者从日前举行的2022中国国际数字经济博览会数字雄安高峰论坛上获悉，雄安城市计算中心正式投入运营，雄安新区“城市大脑”开始运转。

中国国際デジタル経済博覧会デジタル雄安サミットフォーラム2022によると、雄安都市計算センターが正式に運営開始し、雄安新区の「シティブレーン」が動き出した。

雄安城市计算中心位于雄安新区容东片区，分为地上三层、地下一层，项目建设了模块化集装箱机房、景观式隐蔽式城市计算中心、园林化生态大厅等，实现非机房区域超低能耗运转。该项目被称为“雄安数字城市之眼、雄安智能城市之脑、雄安生态城市之芯”，是雄安新区数字孪生城市运营服务系统的核心平台。雄安城市计算中心承载的超级计算、云计算设施等，可以为数字孪生城市的大数据、区块链、物联网等提供网络、计算和存储服务。

同センターは雄安新区容東エリアに位置し、地上3階・地下1階に分かれる。同センタープロジェクトはモジュール化コンテナ機械室、景観型・隠蔽型都市計算センター、園林化したエコロジーホールなどを建設した。機械室以外のエリアの超省エネ稼働を実現。同プロジェクトは「雄安デジタルシティの目、雄安スマートシティのブレーン、雄安エコロジーシティのコア」と呼ばれており、雄安新区デジタルツインシティ運営サービスシステムの中核プラットフォームだ。同センターのスパコンやクラウドコンピューティング設備などは、デジタルツインシティのビッグデータ、ブロックチェーン、モノのインターネットなどにネットワーク、計算、ストレージサービスを提供できる。