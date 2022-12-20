中国初の深海1万メートル向けの掘削船が登場

我国自主设计建造的首艘面向深海万米钻探的超深水科考船——大洋钻探船，18日在广州市南沙区实现主船体贯通，这标志着我国深海探测领域重大装备建设迈出关键一步。

中国が独自に設計・建造した初の深海1万メートル向けの掘削に使用される超深水科学調査船「大洋掘削船」のメイン船体が18日、広州市南沙区で完成した。これは中国が深海探査分野の重要設備の建設で鍵となる一歩を踏み出したことを示している。

记者从中国地质调查局获悉，大洋钻探船隶属于自然资源部中国地质调查局，由中船集团第七○八研究所设计，中船黄埔文冲船舶有限公司建造，设计排水量达4.2万吨，具备全球海域无限航区作业能力和海域超过10000米的钻探能力。大洋钻探船拟配置10大类别先进的船载设备，形成涵盖海洋研究全领域的九大实验室，并首次配建国际一流标准的古地磁和超净实验室，总体装备和综合作业能力处于国际领先水平。

中国地質調査局によると、大洋掘削船は自然資源部（省）中国地質調査局に所属し、中船集団第708研究所が設計し、中船黄埔文沖船舶有限公司が建造したもので、設計排水量は4万2000トンで、世界の全海域での作業能力と1万メートルを超える海域の掘削能力を持つ。大洋掘削船は10種類の先進的な設備を搭載する計画で、海洋研究の全分野をカバーする9大実験室を形成するとともに、世界一流基準の古地磁気学とスーパークリーン実験室を初めて建設する。全体的な設備及び総合作業能力は世界トップ水準にある。