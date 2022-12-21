福建莆田木蘭渓流域で2万年前の人類活動遺跡を発見

记者从福建莆田市文化和旅游局获悉，在莆田木兰溪流域考古调查中，发现了山边旧石器时代晚期遗址，把莆田地区有人类生存活动的历史至少提早到距今2万年。

福建省莆田市文化・観光局によると、莆田木蘭渓流域の考古学的調査により、山辺旧石器時代後期の遺跡が発見され、莆田地区の人類生存・活動の歴史が少なくとも今から2万年前に遡ることになった。

福建莆田木兰溪流域考古调查队队长范雪春介绍，此次考古调查工作持续一年左右，新发现史前遗址26处，包括旧石器时代遗址1处，新石器时代遗址7处，青铜时代遗址18处，出土了采集标本数百件，完整或可复原器物近百件。

福建莆田木蘭渓流域考古学調査隊の范雪春隊長は、「今回の考古学的調査活動は1年ほど続いた。新たに発見された有史以前遺跡は26ヶ所、中には旧石器時代1ヶ所、新石器時代7ヶ所、青銅時代18ヶ所が含まれ、数百点の標本が出土した。完全な保存状態か復元可能な器物は百点近くに上る」と説明した。

范雪春说，众多史前遗物的发现和新地点的确认，说明木兰溪流域是福建地区古人类活动较为频繁的区域之一，是福建南北史前文化碰撞的交汇地带，具备继续开展考古调查、发掘与解决一些重大学术课题的巨大潜力。同时，此次从木兰溪流域发现了4件较为完整的青铜器，这在此前福建地区的考古调查中较为少见。

范氏によると、多くの有史以前遺物の発見と新スポットの確認は、木蘭渓流域が福建地区の古人類活動が比較的頻繁なエリアの一つで、福建南北部の有史以前の文化衝突と融合のエリアだったことを物語っている。持続的に考古学的調査・発掘を行い、一部の重要な学術課題を解決する高いポテンシャルを秘めている。同時に木蘭渓流域で今回、比較的完全な保存状態の青銅器が4点見つかった。これまでの福建地区における考古学的調査では比較的珍しい発見となった。