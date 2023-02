甘い飲み物を飲む若い男性ははげやすい！？　最新研究

工作忙碌想来杯“快乐水”,周末宅家想来杯“快乐水”,但是小心了,你正在喝的含糖饮料,很可能成为脱发的“甜蜜陷阱”。

仕事が忙しい時や週末に自宅に引きこもっている時などには、甘い飲み物を飲みたくなるもの。でも注意が必要だ。なぜならあなたが今飲んでいるその砂糖入り飲料は、脱毛にとって「甘い罠」となるかもしれないからだ。

近日,清华大学的研究人员在国际营养学杂志《Nutrients》上发表了一篇题为The Association between Sugar-Sweetened Beverages and Male Pattern Hair Loss in Young Men的研究论文。该研究收集了我国 31 个省份年轻男性的数据,共纳入 1028 名受试者,平均年龄 27.8 岁,以探究年轻男性饮用含糖饮料与男性型脱发(MPHL)之间的关联。

清華大学の研究者はこのほど国際栄養学雑誌「Nutrients」に、「The Association between Sugar-Sweetened Beverages and Male Pattern Hair Loss in Young Men」というタイトルの研究論文を発表した。同研究では、中国 31省の若い男性(平均年齢 27.8歳)1028人のデータを集め、砂糖入り飲料を飲む若い男性と男性型脱毛症(MPHL)の関連性を研究している。

研究显示 ,摄入的含糖饮料越多,中国年轻人的男性型脱发风险越高。而且,与不喝含糖饮料的人相比,每周饮用超过7次(>3500毫升),男性型脱发风险增加3.36倍。

研究によると、砂糖入り飲料を飲む量が多ければ多いほど、中国の若い男性のMPHLのリスクがより高かった。また、砂糖入り飲料を飲まない人と比べると、1週間に7回以上(3500ミリリットル以上)飲む人のMPHLのリスクは3.36倍増加していた。

无论是常见的加糖果汁饮料、能量饮料,还是容易被人们忽略的加糖牛奶、茶饮和咖啡,都可能是导致脱发的潜在危险因素。

よく目にするような加糖タイプのフルーツジュースやエナジードリンクだけでなく、ついつい見落とされがちな加糖タイプの牛乳や茶、コーヒーなどもまた脱毛を引き起こす潜在的なリスクになる可能性があるとしている。

研究解释,含糖饮料中较高的糖分会导致较高的血糖浓度,从而产生过度活跃的多元醇通路(polyol pathway)。该通路是葡萄糖转化为果糖的地方。该研究指出,脱发的症状表明多元醇通路过度活跃。当通路过于活跃时,可能会导致糖尿病。

研究では糖分がやや高めの砂糖入り飲料は血糖濃度を引き上げ、それによりポリオール経路が過剰に活性化するとしている。この経路は、グルコースがフルクトースに変換される場所となる。同研究は、脱毛症状はポリオール経路が過剰に活性化していることを示していると指摘している。またこの経路が過剰に活性化すると、糖尿病を引き起こす可能性もある。

如果你一周7天都喝含糖饮料,小心头发出走,糖尿病上门。快放下手中的“快乐水”,多喝热水,秀发常在!

毎日、砂糖入り飲料を飲んでいるような人は、抜け毛だけでなく、糖尿病にも注意しなければならないということだ。その手に持った甘い飲み物をすぐに手放し、お湯をたくさん飲めば、フサフサの髪のままでいることができるかもしれない。