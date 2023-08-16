中国旅游研究院近日公布的2023年上半年出境旅游大数据报告显示，今年上半年，海外及港澳台地区共计接待内地游客4037万人次，其中澳门位居旅游目的地首位，占比超过了五成。

中国観光研究院がこのほど発表した今年上半期の海外旅行ビッグデータ報告によると、同期、中国から海外及び香港・澳門（マカオ）・台湾地区に出かけた中国人観光客（香港・澳門・台湾地区を除く）の数は延べ4037万人に達した。うち、最も人気となった旅行先は澳門特別行政区で、全体の5割以上を占めた。

据了解，今年上半年，随着内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”等便利政策恢复实施，澳门特区政府也抓住机遇，加大线上和线下宣传力度，发掘和推出等特色旅游项目，还与航空公司、电商平台及线上旅行社合作，分阶段推出一系列旅游、酒店和机票优惠，促进旅游业加快复苏。

今年上半期、中国大陸部の住民が団体旅行で香港特別行政区や澳門特区に行く際に必要な「通行証」の申請が中国全土どこでもできる便利な政策実施が再開されたのを機に、澳門特区政府は、オンラインとオフラインでの宣伝を強化し、特色ある観光プログラムを発掘して打ち出したほか、航空会社やECプラットホーム、OTA（オンライン・トラベル・エージェント）との連携を強化し、一連の観光、ホテル、航空券割引キャンペーンを段階的に実施し、観光業の急速な回復を促進した。