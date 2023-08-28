8月23日，宁夏青铜峡市制作巨型豆腐，创造了“中国最大的豆腐”大世界基尼斯之最。该巨型豆腐长8米、宽8米、高0.17米。当天，宁夏青铜峡市豆腐文化旅游节在当地开幕，活动旨在研学传统工艺、交流技术理念，推动豆制品产业高质量发展。

8月23日、寧夏回族自治区呉忠市管轄下の青銅峡市が制作した巨大豆腐が、「中国最大の豆腐」として中国独自のギネス記録認定機関・上海大世界基尼斯に認定された。この巨大豆腐は、長さ8メートル、幅8メートル、高さ0.17メートル。同市ではこの日、「豆腐文化観光フェスティバル」が開幕した。同フェスは、伝統工芸の研究・技術やコンセプトの交流・大豆製品産業の質の高い発展の促進などを目的としている。